Jorge Kahwagi: el boxeador que se retiró invicto, pero nunca escapó de la polémica

Jorge Kahwagi Macari, quien falleció este miércoles a los 58 años, terminó su trayectoria como boxeador profesional con un registro que, en apariencia, pocos podrían cuestionar: 12 victorias en 12 peleas, todas por nocaut. Sin embargo, el invicto nunca fue suficiente para despejar las dudas que acompañaron su paso por el cuadrilátero.

Entre 2001 y 2015, el mexicano peleó en distintos países y conquistó títulos regionales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Aun así, su carrera quedó marcada por las críticas al nivel de sus rivales, la brevedad de sus combates y, especialmente, la controversia que rodeó su última aparición sobre el ring.

Un récord de 12-0 que no convenció a los aficionados

La carrera profesional de Kahwagi comenzó el 10 de noviembre de 2001, cuando enfrentó al estadounidense Perry Williams. El mexicano se llevó la victoria por nocaut técnico en el primer asalto, un debut que inauguró una racha de triunfos que se extendería durante casi 14 años.

En su registro quedaron victorias frente a Daryl Brown, José López, Laszlo Zsilak, Richard Wilson, Alexey Osokin, a quien derrotó en dos ocasiones, Buck Smith, Mario Maciel, Dwayne Swift, Roberto Coelho y Ramón Olivas.

El dato más llamativo era la contundencia de sus resultados: ninguna de sus 12 peleas profesionales superó los dos asaltos. Aunque las estadísticas reflejaban un invicto perfecto, la falta de combates prolongados y la calidad de la oposición alimentaron los cuestionamientos sobre el verdadero alcance de sus condiciones boxísticas.

Kahwagi no perdió como profesional, pero tampoco consiguió que su marca se tradujera en el reconocimiento deportivo que suele acompañar a los boxeadores con una trayectoria dominante.

Los títulos del CMB que consiguió Jorge Kahwagi

En 2003, Jorge Kahwagi conquistó el campeonato internacional de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo tras noquear al ruso Alexey Osokin.

Un año después, en 2004, sumó otro título a su palmarés al vencer a Dwayne Swift en la Ciudad de México, resultado con el que obtuvo el campeonato latino de peso crucero del CMB.

Esos triunfos le permitieron añadir cinturones a su trayectoria, aunque no terminaron con las dudas que rodeaban sus actuaciones. Su historial oficial permaneció impecable, pero el debate sobre el nivel de sus rivales y la competitividad de sus peleas continuó siendo parte de su paso por el boxeo.

La pelea en Filipinas que marcó su despedida del ring

La última pelea profesional de Kahwagi ocurrió en agosto de 2015, cuando enfrentó al mexicano Ramón Olivas en Cebú, Filipinas. El combate terminó con una victoria del mexicano por nocaut técnico, pero también se convirtió en el episodio más controvertido de su carrera.

La actuación recibió fuertes críticas y fue objeto de comentarios en medios internacionales. El New York Times publicó una descripción especialmente dura del enfrentamiento, en la que cuestionó tanto el nivel del combate como su desenlace.

“Los aficionados cebuanos que compraron entradas presenciaron el combate entre Jorge Kahwagi y Ramón Olivas, uno de los fiascos más infames de la historia reciente del boxeo. La pelea consistió en 57 segundos de golpes torpes y lentos como el hielo, un resultado que casi con toda seguridad estuvo amañado y que parecía el resultado repugnante de una cirugía estética fallida”.

La publicación puso en palabras las críticas que habían acompañado al boxeador durante años. La sospecha de que sus combates no ofrecían una competencia deportiva convincente formó parte de la percepción pública de su trayectoria, aunque las acusaciones sobre un posible arreglo deben entenderse como señalamientos publicados, no como un hecho demostrado por esa descripción.

Tras vencer a Olivas, Kahwagi no volvió a competir profesionalmente. Su récord quedó fijado en 12 triunfos, cero derrotas y 12 victorias por nocaut.

Descanse en Paz Jorge Kahwagi, el GOAT del boxeo mexicano:



12 peleas, 12 victorias, 12 KOs, 0 derrotas.



Récord perfecto y 100% de efectividad por KO ??



Chávez, Canelo y compañía jamás alcanzaron semejante nivel de eficiencia. pic.twitter.com/soDsco8b05 — ?????????? ? (@Tuittebrio) September 30, 2026

Un legado dividido entre los números y la controversia

La trayectoria de Jorge Kahwagi en el boxeo dejó una estadística fácil de resumir, pero una valoración deportiva mucho más discutida.

Por un lado, se retiró invicto y obtuvo dos campeonatos regionales del CMB. Por otro, sus peleas fueron cuestionadas por su escasa duración y por la diferencia entre sus resultados y el reconocimiento que consiguió entre los aficionados.

Su caso quedó como un ejemplo de que un récord perfecto no siempre basta para construir prestigio en el boxeo. En una disciplina donde la calidad de los rivales, el nivel de oposición y el desempeño sobre el ring forman parte de la evaluación de un peleador, las cifras de Kahwagi no consiguieron cerrar el debate sobre su legado.

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