Muere el luchador “The Butcher” tras colapsar en plena función

La lucha libre profesional está de luto por la muerte de Andy Williams, conocido en el ring como The Butcher, quien falleció a los 48 años después de sufrir una emergencia médica al finalizar una función de Enjoy Wrestling en Pensilvania, Estados Unidos.

Williams acababa de participar en un combate de parejas en el Mr. Smalls Theater, en Millvale, cuando se desplomó al terminar la función. El personal médico del recinto acudió inmediatamente y comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se solicitaba una ambulancia.

Debido a la gravedad de la situación, Enjoy Wrestling suspendió el resto del evento y desalojó a los asistentes.

El luchador fue trasladado posteriormente a un hospital del condado de Allegheny, donde permaneció bajo atención médica mientras familiares y miembros de la empresa esperaban información sobre su estado.

Andy collapsed at the end of his match this evening.



Our doctors on staff tended to him immediately, administering CPR until the ambulance arrived.



We sent everyone home and are at the hospital now waiting for more information.



Thanks to everyone who helped and has reached out https://t.co/A2rnCnOOgR — Enjoy Wrestling (@EnjoyWrestle) September 6, 2026

The Butcher se desplomó tras su combate

La emergencia ocurrió después del encuentro que Andy Williams y Jesse Guilmette, The Blade, disputaron frente a TME.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el incidente, Williams sufrió un golpe en la cabeza durante la función y posteriormente colapsó en la zona de vestidores.

Los servicios de emergencia lo trasladaron a un centro médico, pero el luchador falleció horas después.

La noticia provocó una inmediata reacción dentro del mundo de la lucha libre, donde Williams era reconocido tanto por su trabajo en el ring como por su trayectoria musical.

AEW lamenta la muerte de Andy Williams

All Elite Wrestling (AEW), empresa en la que The Butcher tuvo una destacada participación, dedicó un mensaje al luchador tras conocerse su fallecimiento.

“All Elite Wrestling lamenta profundamente la noticia del fallecimiento de Andy Williams, conocido como The Butcher. Un músico pionero con ETID y Atomic Rule, Williams realizó una exitosa transición al mundo de la lucha libre profesional y era increíblemente respetado por sus colegas tanto dentro como fuera del ring. Nuestras condolencias van dirigidas a la familia, amigos y fans de Williams“, apuntó la compañía en un comunicado.

Williams formó parte de la división de parejas de AEW y compartió importantes momentos de su carrera luchística junto a The Blade.

All Elite Wrestling is saddened to learn of the passing of Andy Williams, aka The Butcher. A trailblazing musician with ETID and Atomic Rule, Williams made a successful transition into the world of professional wrestling and was incredibly respected by his peers both in and out? pic.twitter.com/FZ5WhSGsFl — All Elite Wrestling (@AEW) September 6, 2026

Andy Williams también fue guitarrista profesional

Antes y durante su carrera como luchador, Andy Williams desarrolló una trayectoria destacada como músico.

El estadounidense fue guitarrista de las bandas Every Time I Die (ETID) y Atomic Rule, proyectos con los que construyó una carrera dentro de la escena musical.

Su llegada a la lucha libre profesional le permitió combinar sus dos grandes pasiones y convertirse en una figura reconocida en ambos ámbitos.

La muerte de The Butcher representa una pérdida para la lucha libre y para la música, dos escenarios en los que Andy Williams dejó una huella entre sus compañeros y seguidores.

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