El alpinismo mundial está de luto: Hallan el cuerpo de Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

El cuerpo del montañista nepalí Nirmal Purja fue localizado este domingo por equipos de rescate en Pakistán, luego de permanecer desaparecido desde el pasado jueves tras una avalancha ocurrida durante una expedición en Broad Peak, una de las montañas de más de 8,000 metros más desafiantes del planeta.

La información fue confirmada por el Club Alpino de Pakistán (ACP), que también dio a conocer el hallazgo de otros tres integrantes de la expedición que perdieron la vida durante el accidente.

Encuentran el cuerpo de Nirmal Purja en Broad Peak

La misión de rescate, que inició durante la madrugada del domingo, logró recuperar el cuerpo de Nirmal Purja, además de los del montañista chino Wang Zhong y los nepalíes Kili Pemba Sherpa y Nima Sherpa.

Rest in peace?, Nirmal "Nimsdai" Purja??



> Former Gurkha & UK Special Forces (SBS).

> Climbed all 14 peaks above 8,000m in just 6 months and 6 daysa world record.

> Led the first all-Nepali team to summit K2 in winter.

> Inspired millions through 14 Peaks: Nothing Is? pic.twitter.com/reK5rxg461 — Zoro (@rohansayyss) August 1, 2026

La expedición había quedado atrapada por una avalancha en Broad Peak, una montaña de 8,047 metros ubicada en la cordillera del Karakórum, en Pakistán.

“Cuatro restos mortales han sido recuperados, empacados, y están siendo transportados actualmente hasta el Campamento 1 (C1) y más abajo”, indicó el ACP.

“Los equipos de rescate también han confirmado la presencia de otro cadáver a una altitud considerablemente mayor. Debido a lo extremadamente peligroso del terreno y a las condiciones actuales, es poco probable que se intente recuperar el cadáver en este momento”, agregó el Club.

Nirmal Purja alcanzó fama mundial por conquistar los 14 ochomiles

El nombre de Nirmal Purja trascendió el mundo del montañismo en 2019, cuando completó el ascenso a las 14 montañas de más de 8,000 metros de altura en poco más de seis meses, una hazaña que captó la atención internacional por la velocidad con la que fue conseguida.

Su logro quedó documentado en la producción “Los 14 ochomiles”, que mostró el reto físico y logístico detrás de una de las expediciones más exigentes del alpinismo contemporáneo.

El rescate continúa en una de las montañas más peligrosas del mundo

Las autoridades mantienen las labores en la zona del accidente, aunque el Club Alpino de Pakistán advirtió que las condiciones del terreno dificultan cualquier nueva operación de recuperación.

La presencia de otro cuerpo a una altitud mayor, sumada al riesgo permanente de nuevas avalanchas y a la complejidad del terreno, mantiene en pausa cualquier intento adicional por parte de los equipos de rescate.

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