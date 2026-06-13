Murió el “Spiderman del Yemen” al intentar una escalada muy arriesgada

El aventurero y creador de contenido Qaqaa Antar al Absi, conocido popularmente como el “Spiderman del Yemen”, murió después de caer en un profundo cráter volcánico ubicado en el sur del país mientras realizaba una de las peligrosas escaladas que lo hicieron famoso en redes sociales.

Los equipos de rescate lograron recuperar el cuerpo del joven de 30 años casi 24 horas después del accidente, ocurrido en el cráter Damt, una formación geológica que atrae cada año a turistas, investigadores y amantes de la aventura.

¿Qué ocurrió con el “Spiderman del Yemen”?

De acuerdo con la información proporcionada por la Autoridad de Defensa Civil controlada por los rebeldes hutíes, el accidente ocurrió el viernes cuando Al Absi descendía por el cráter sin utilizar cuerdas ni equipo de seguridad.

El rescate se complicó debido a las características del terreno y las altas temperaturas registradas en la zona.

Según el comunicado oficial, los rescatistas enfrentaron “condiciones excepcionalmente difíciles” durante la operación, lo que retrasó la recuperación del cuerpo del aventurero.

#Mundo ? | Antar Al-Absi, conocido como Al Qaqqa y apodado el Hombre Araña de Yemen, mur!ó tras caer al interior de un cráter volcánico mientras realizaba una arriesgada exhibición de escalada. El acc!d3nte quedó grabado y ha conmocionado a miles de seguidores. ?



?:? pic.twitter.com/SMgamLWKkx — Quadratín Hispano (@HispanoQ) June 13, 2026

¿Quién era Qaqaa Antar al Absi?

En los últimos años, Qaqaa Antar al Absi se convirtió en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales en Yemen gracias a los videos que compartía realizando escaladas extremas.

El joven ganó notoriedad por ascender paredes rocosas verticales y descender a profundos cráteres sin ningún tipo de protección, una práctica que le valió el apodo de “Spiderman del Yemen”.

Sus publicaciones acumulaban miles de visualizaciones y despertaban admiración entre los usuarios por el nivel de riesgo que asumía en cada expedición.

Las peligrosas escaladas que financiaban su actividad

De acuerdo con habitantes de la región, los visitantes y turistas solían entregarle pequeñas cantidades de dinero para presenciar sus demostraciones de escalada extrema.

Estas actividades se habían convertido en una importante fuente de ingresos para el aventurero, quien era ampliamente conocido en comunidades cercanas al cráter Damt.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, numerosos usuarios expresaron mensajes de condolencia y reconocimiento a su valentía, aunque también señalaron las dificultades económicas que enfrentaba y que lo llevaron a continuar realizando actividades de alto riesgo.

El cráter Damt, uno de los lugares más visitados de Yemen

El cráter Damt, situado en la provincia de Al Dalea, a unos 220 kilómetros al sur de Saná, es considerado uno de los principales atractivos geológicos del país.

Esta formación volcánica posee aproximadamente 100 metros de profundidad y alberga aguas termales ricas en azufre, calentadas por actividad geotérmica subterránea.

Gracias a sus características naturales, el lugar se ha convertido en un punto de interés para científicos, turistas y exploradores.

Autoridades advierten sobre los riesgos del sitio

Especialistas y autoridades locales han alertado en múltiples ocasiones sobre los peligros que representa acercarse a los bordes del cráter.

A lo largo de los años se han registrado diversos accidentes en la zona, lo que ha motivado llamados para reforzar las medidas de protección.

Tras la muerte del “Spiderman del Yemen”, volvieron a surgir peticiones para instalar barreras de seguridad, aumentar la señalización de advertencia y regular el acceso a las áreas consideradas de mayor riesgo.

El fallecimiento de Qaqaa Antar al Absi ha reabierto el debate sobre la seguridad en uno de los destinos naturales más emblemáticos de Yemen y sobre los riesgos que enfrentan quienes buscan fama o sustento económico a través de actividades extremas.

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