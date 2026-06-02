Luto en Ecuador: muere Raúl Guerrón, mundialista de Corea-Japón 2002 y referente de la Tri

El futbol ecuatoriano está de luto. Raúl Guerrón, exjugador de la Selección de Ecuador y miembro del plantel que participó en la Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002, falleció este lunes a los 49 años, según confirmaron la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), clubes donde militó y diversas instituciones deportivas del país.

La noticia generó una ola de mensajes de despedida para uno de los futbolistas que formó parte de una generación que marcó un antes y un después para el balompié ecuatoriano al conseguir la primera clasificación mundialista de la selección nacional.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol despide a Raúl Guerrón

La FEF fue una de las primeras instituciones en expresar públicamente sus condolencias tras el fallecimiento del exlateral izquierdo.

“La Federación Ecuatoriana de Fútbol lamenta con profundo pesar el sensible fallecimiento de Raúl Guerrón, mundialista con nuestra selección en la Copa del Mundial de FIFA Corea-Japón 2002 y gloria del fútbol ecuatoriano que se destacó en varios clubes de nuestro país”, expresó la FEF en sus redes sociales.

El exdefensor dejó una huella importante tanto en la selección nacional como en los equipos que defendió a lo largo de su carrera profesional.

¡Las leyendas nunca se van!



Siempre vivirás en el corazón de la afición ecuatoriana que te recordará como parte de esa increíble generación de jugadores inolvidables que nos clasificó a nuestra primera Copa del Mundo de la FIFA. pic.twitter.com/DnW7G8BRFz — FEF ?? (@FEFecuador) June 1, 2026

Parte de la generación que llevó a Ecuador a su primer Mundial

Raúl Guerrón integró la selección dirigida por el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, equipo que consiguió la clasificación al Mundial de 2002, un logro que transformó el rumbo del futbol ecuatoriano a nivel internacional.

Durante la participación de Ecuador en Corea-Japón 2002, Guerrón tuvo actividad en los tres encuentros de la fase de grupos.

Fue titular en la victoria por 1-0 sobre Croacia, considerada la primera victoria mundialista de Ecuador, y también participó en los compromisos ante Italia y México.

Su aporte defensivo fue una de las características más valoradas dentro de aquella generación que abrió el camino para futuras participaciones mundialistas de la Tri.

Una carrera destacada en el futbol ecuatoriano

Además de su paso por la selección nacional, Raúl Guerrón desarrolló una sólida trayectoria en el campeonato ecuatoriano.

Defendió los colores de Deportivo Quito, Barcelona Sporting Club y Universidad Católica, equipos en los que destacó por su intensidad defensiva, fortaleza física y potente golpeo de balón.

A lo largo de su carrera anotó 18 goles en la primera división ecuatoriana, una cifra destacada para un jugador de perfil defensivo.

Aunque no logró marcar con la selección, siempre fue reconocido por su disciplina táctica y capacidad para cumplir funciones defensivas con eficacia.

El deporte ecuatoriano se une al duelo

Tras conocerse la noticia, diversas instituciones deportivas expresaron su pesar por la pérdida del exfutbolista.

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) publicó un mensaje de condolencias, mientras que el Viceministerio del Deporte envió sus muestras de apoyo a la familia Guerrón.

El organismo gubernamental también dedicó unas palabras a sus hermanos, Joffre y Hugo Guerrón, quienes igualmente tuvieron relación con el futbol profesional.

?? El Comité Olímpico Ecuatoriano lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Raúl Guerrón, histórico mundialista de la Tri?? en Corea-Japón 2002. pic.twitter.com/nxbhgbxvB8 — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) June 1, 2026

Los clubes donde jugó lamentan su fallecimiento

Los equipos que formaron parte de la carrera de Raúl Guerrón también reaccionaron al anuncio de su fallecimiento.

Su primer club profesional, Deportivo Quito, escribió:

“Con el corazón hecho pedazos, por el sensible fallecimiento de una ex gloria de la institución y de la selección nacional. Todo nuestro cariño y apoyo a sus familiares y allegados y en su honor guardaremos silencio todo este día”.

Por su parte, Barcelona Sporting Club también expresó sus condolencias:

“Entretanto, el Barcelona lamentó “con profundo pesar la muerte del exfutbolista de nuestro club. Quienes formamos parte de la institución expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, y nos solidarizamos con su dolor en este difícil momento”.

Compañeros y figuras públicas recuerdan su legado

La muerte de Raúl Guerrón también provocó reacciones entre excompañeros y personalidades del país.

La asambleísta nacional Annabella Azín de Noboa destacó el legado que dejó dentro del futbol ecuatoriano.

“Hoy el fútbol ecuatoriano despide a uno de sus grandes. Raúl Guerrón llevó con orgullo los colores de nuestra selección y dejó una huella imborrable en la historia deportiva del país”.

Mientras tanto, el exguardameta y compañero de selección José Francisco Cevallos compartió un mensaje de despedida lleno de emotividad.

“Se nos fue Raúl Guerrón. Nuestro compañero y amigo de la Selección mundialista. Te vamos a extrañar Raúl por tus ocurrencias y don de persona. Paz en su tumba. Vuela alto Raúl”.

Ecuador despide a un referente de la generación mundialista de 2002

Con la partida de Raúl Guerrón, el futbol ecuatoriano pierde a uno de los integrantes más recordados del plantel que llevó a la selección a disputar su primera Copa del Mundo.

Su nombre permanecerá ligado a una generación que ayudó a posicionar a Ecuador en la élite del futbol sudamericano y que abrió el camino para que la Tri se convirtiera en un participante habitual de los Mundiales.

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