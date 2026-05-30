Muere Billy Álvarez a los 80 años; el ex presidente de Cruz Azul fallece tras años de polémicas legales

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido en el futbol mexicano como Billy Álvarez, falleció este sábado a los 80 años de edad. El ex presidente de Cruz Azul y ex director general de la Cooperativa La Cruz Azul permanecía privado de la libertad desde enero de 2025, tras haber sido detenido por autoridades mexicanas luego de permanecer más de cuatro años prófugo.

De acuerdo con los primeros reportes de distintas cadenas, como ESPN, el ex directivo cementero murió a consecuencia de un infarto. Su fallecimiento pone fin a una de las figuras más influyentes y controvertidas en la administración del futbol mexicano de las últimas décadas.

Lamento el fallecimiento de Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente de Cruz Azul. Mis condolencias para su familia, amigos y toda la comunidad celeste. Descanse en paz. pic.twitter.com/Wka2bqNvOe — José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 30, 2026

La detención de Billy Álvarez tras años prófugo

El ex dirigente fue capturado el 16 de enero de 2025, luego de permanecer casi cuatro años y medio fuera del alcance de las autoridades. Su detención se produjo en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez federal, relacionada con diversas investigaciones en su contra.

La situación legal de Billy Álvarez se remonta a julio de 2020, cuando perdió el control de la Cooperativa La Cruz Azul y se emitió una orden de búsqueda y captura tanto en México como en otros países, por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante su administración enfrentó múltiples denuncias penales, además de procedimientos civiles y mercantiles que marcaron la etapa final de su gestión al frente de la cooperativa y del club de futbol.

Más de 30 años al frente de Cruz Azul

Álvarez Cuevas asumió el liderazgo de la empresa cementera y del equipo de Cruz Azul en 1988. Su gestión concluyó oficialmente en agosto de 2020, tras darse a la fuga luego de la emisión de la orden de aprehensión.

Bajo su mandato, la institución celeste conquistó diversos títulos, entre ellos el campeonato de Liga del Invierno 1997, una Liga de Campeones de Concacaf en la temporada 2013-14, dos títulos de Copa MX en 2013 y 2018, además de una Supercopa MX en 2018-19.

Los títulos y las finales perdidas durante su gestión

Aunque su administración estuvo acompañada de logros deportivos, también quedó marcada por varias derrotas en instancias decisivas.

Durante los más de 30 años en los que encabezó a Cruz Azul, el club perdió 13 finales en distintas competiciones, incluidas ocho finales de Liga MX, dos finales de la Liga de Campeones de Concacaf y una final de la Copa Libertadores.

Su figura quedó estrechamente vinculada a una de las etapas más complejas y debatidas en la historia reciente de la institución celeste, tanto por los resultados deportivos como por los problemas legales que enfrentó en los últimos años de su trayectoria.

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