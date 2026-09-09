Audi revive el A2 tras 20 años y lo convierte en un eléctrico

Veinte años después de desaparecer, uno de los nombres más particulares de Audi vuelve a la conversación. El A2 tendrá una nueva oportunidad, aunque esta vez dejará atrás cualquier vínculo con los motores tradicionales para presentarse como un compacto completamente eléctrico.

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Audi ha decidido recuperar esta denominación para el A2 e-tron, un modelo que buscará convertirse en una de las alternativas de acceso a su gama eléctrica en Europa. La apuesta de la marca alemana no pasa únicamente por recuperar un nombre conocido, sino por utilizarlo en un vehículo que promete eficiencia, autonomía y tecnología con un precio más contenido frente a otros eléctricos premium.

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El A2 e-tron fue presentado oficialmente en París y Audi asegura que se trata del vehículo de producción más eficiente que ha desarrollado hasta ahora. Por el momento, su comercialización estará concentrada en Europa y no existen planes confirmados para llevarlo a Estados Unidos.

Hasta 400 millas de autonomía

Audi ofrecerá el nuevo A2 e-tron con tres capacidades de batería, 52, 61 y 84 kWh. También habrá cuatro niveles de potencia, con versiones que irán desde 168 hasta 322 caballos de fuerza.

Una de las configuraciones más destacadas será la de 228 caballos de fuerza con batería de 84 kWh. Según el ciclo WLTP, podrá recorrer hasta 400 millas, equivalentes a 646 kilómetros, con una sola carga.

La versión más potente, que desarrolla 322 caballos de fuerza y utiliza la misma batería de 84 kWh, alcanzará una autonomía de hasta 392 millas o 630 kilómetros.

Audi también pondrá especial atención en la eficiencia energética. La variante de 188 caballos de fuerza con el paquete de eficiencia opcional registra un consumo de apenas 12,8 kWh por cada 60 millas según el ciclo WLTP.

La aerodinámica será una de sus grandes armas

Para conseguir estas cifras, Audi trabajó especialmente en la forma en que el vehículo se enfrenta al aire. El A2 e-tron tiene un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,24, el mejor registrado entre los modelos compactos de la marca.

Interior del Audi A2 e-tron. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

La parte inferior de la carrocería fue optimizada para reducir las turbulencias y varias zonas permanecen cerradas para mejorar el flujo de aire. También incorpora una entrada de refrigeración activa que puede mantenerse cerrada mientras no sea necesaria y abrirse cuando el sistema requiera una mayor ventilación.

Las llantas y los pasos de rueda también fueron desarrollados teniendo en cuenta la eficiencia aerodinámica. Audi asegura que este conjunto de soluciones puede reducir el consumo hasta en 0,9 kWh por cada 60 millas frente a un vehículo equivalente sin estas mejoras.

Carga bidireccional y conducción con un pedal

El nuevo compacto eléctrico contará con cuatro niveles de recuperación de energía. Además, la posición B del selector permitirá una conducción con un solo pedal en determinadas situaciones.

Otra de las funciones llamativas será la carga bidireccional. Dependiendo del mercado y de la configuración, el A2 e-tron podrá ofrecer las tecnologías Vehicle-to-Load (V2L) y Vehicle-to-Home (V2H).

La función V2L permite aprovechar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos externos. Entre los ejemplos mencionados por Audi está la posibilidad de cargar una moto eléctrica mediante una conexión vinculada al vehículo.

Un interior cargado de tecnología

Audi apostará por una superficie llamada Softwrap, que recorrerá diferentes zonas del habitáculo y las puertas para ofrecer una sensación más cálida. El A2 e-tron también podrá incorporar un techo panorámico de cristal de aproximadamente 1,6 metros cuadrados.

Entre sus novedades se encuentra el sistema de fijación magnética Fidlock. Audi asegura que será la primera vez que un fabricante premium incorpore este sistema de serie, permitiendo sujetar distintos accesorios y elementos de almacenamiento mediante un mecanismo magnético.

Detalles del Audi A2 e-tron. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

La tecnología también tendrá un papel importante. El sistema de información y entretenimiento incluirá Audi Assistant con inteligencia artificial, el planificador de rutas e-tron y otras funciones conectadas.

El puesto de conducción contará con una pantalla panorámica formada por el Audi virtual cockpit plus de 11,9 pulgadas y una pantalla táctil MMI de 12,8 pulgadas con diseño curvo. Además, habrá herramientas pensadas para el trabajo conectado, entre ellas Microsoft Outlook, Microsoft Teams y un Work Agent basado en IA.

El Audi A2 e-tron llegará primero a Europa

Los pedidos del Audi A2 e-tron se abrirán oficialmente el 10 de septiembre de 2026. Las primeras unidades comenzarán a llegar a los concesionarios europeos en diciembre del mismo año.

En Alemania, el precio inicial anunciado será de aproximadamente $45,000 dólares para la versión de 125 kW equipada con una batería de 52 kWh. Con ese valor, Audi buscará demostrar que un eléctrico premium no necesariamente tiene que superar las cifras de otros modelos de lujo. Por ahora, el A2 e-tron no tiene previsto llegar al mercado estadounidense.

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