Jeep amplía el llamado por fallas en la suspensión de la Grand Cherokee

Una nueva alerta de seguridad vuelve a poner bajo la lupa a la Jeep Grand Cherokee. La marca amplió considerablemente una campaña de revisión que ahora involucra a 328,381 SUV en Estados Unidos, debido a un posible problema en la suspensión trasera.

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La preocupación está relacionada con uno de los resortes helicoidales del vehículo. Si el conjunto no está correctamente instalado, la pieza podría desplazarse fuera de su posición y afectar el comportamiento del SUV mientras circula.

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La campaña supera ampliamente el alcance de una revisión anterior, que había incluido poco más de 80,000 vehículos. Ahora, Jeep tendrá que revisar unidades de varias versiones de la Grand Cherokee fabricadas entre 2021 y 2023.

Estas son las Grand Cherokee incluidas

El llamado abarca tres modelos diferentes de la familia Grand Cherokee. La mayor cantidad de vehículos corresponde a la Grand Cherokee L, la variante de tres filas de asientos.

En total, la campaña contempla 97,477 Jeep Grand Cherokee de los años modelo 2022 y 2023, además de 215,433 unidades de la Grand Cherokee L fabricadas entre 2021 y 2023.

También están incluidas 15,471 Jeep Grand Cherokee 4xe híbridas enchufables correspondientes a los años modelo 2022 y 2023.

No significa que todos los vehículos producidos durante ese período tengan necesariamente el problema. Algunas unidades fabricadas posteriormente quedaron fuera de la campaña por contar con configuraciones diferentes en su sistema de suspensión.

El problema está en la parte trasera

La investigación se concentra en el aislador inferior del resorte trasero, un componente relacionado con el proveedor Airboss. Sin embargo, la situación no estaría vinculada directamente con un defecto de fabricación de esa pieza.

El origen del problema estaría en un posible error durante el montaje o una reparación previa. Si el resorte helicoidal no quedó correctamente ubicado, existe la posibilidad de que se desplace y termine saliéndose de su posición.

La estimación sobre la cantidad de vehículos que realmente podrían presentar esta condición es relativamente baja. La campaña actual calcula que el problema afectaría al 0.1% de las unidades involucradas, frente al 0.5% estimado en la revisión anterior.

Eso representa aproximadamente 328 vehículos potencialmente afectados. Aun así, el alcance del llamado creció de forma importante porque la compañía decidió ampliar la cantidad de unidades que deben ser inspeccionadas.

La reparación será sin costo

Los propietarios que tengan una Grand Cherokee incluida deberán llevarla a un concesionario para revisar la suspensión trasera. Los técnicos inspeccionarán el sistema y, si detectan una instalación incorrecta, reemplazarán ambos aisladores inferiores de los resortes helicoidales.

Probamos el Jeep Grand Cherokee 2026. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

La reparación se realizará sin costo para el propietario. Jeep tiene previsto informar primero a los concesionarios y posteriormente enviar las notificaciones a los dueños de los vehículos involucrados entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre.

Los propietarios también podrán consultar si su SUV forma parte de la campaña utilizando el número de identificación vehicular, conocido como VIN.

Una falla que conviene atender

Jeep aseguró que, hasta ahora, no tiene reportes de accidentes ni lesiones relacionados con esta situación. Sin embargo, el correcto funcionamiento de la suspensión es fundamental para mantener la estabilidad y el control de cualquier vehículo.

Los propietarios de una Jeep Grand Cherokee incluida en esta campaña deberían atender la revisión lo antes posible. Para quienes estén pensando en comprar una unidad usada, también resulta recomendable verificar si existen llamados a revisión pendientes y confirmar que todas las reparaciones de seguridad hayan sido realizadas.

La Grand Cherokee es uno de los modelos más importantes de Jeep y precisamente por eso una campaña de esta magnitud llama la atención. Aunque el porcentaje estimado de vehículos con la falla es bajo, la marca busca evitar que un problema en la suspensión trasera pueda convertirse en un riesgo mayor para sus conductores.

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