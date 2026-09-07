Impresionante: este SUV eléctrico recorrió 582 millas con una sola carga

La autonomía sigue siendo una de las grandes preocupaciones para quienes todavía miran con desconfianza a los vehículos eléctricos. Škoda acaba de poner a prueba ese temor con un resultado que llama bastante la atención. Su nuevo SUV eléctrico Peaq recorrió 582 millas sin necesidad de detenerse a cargar la batería.

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La cifra es especialmente llamativa porque se trata de un vehículo de siete plazas y porque el recorrido superó ampliamente la autonomía homologada por la marca. Dos empleados de Škoda fueron los responsables de completar el desafío, que comenzó en la República Checa y terminó cerca de la costa de los Países Bajos.

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El Peaq logró recorrer 936 kilómetros con una sola carga, estableciendo además un récord checo oficialmente reconocido para un vehículo eléctrico. Todo se hizo con una unidad de producción, sin modificaciones especiales ni componentes exclusivos para la prueba.

Una distancia mucho mayor a la autonomía oficial

Según la homologación WLTP, el Škoda Peaq puede recorrer hasta 402 millas, equivalentes a 647 kilómetros, antes de necesitar una recarga. Sin embargo, la prueba terminó llevando al SUV mucho más lejos.

Los conductores consiguieron sumar 582 millas, o 936 kilómetros, con una sola carga. Eso representa 180 millas adicionales frente a la cifra oficial y un incremento aproximado del 45%.

El Skoda Peaq. Crédito: Skoda. Crédito: Cortesía

La unidad utilizada contaba con una batería de 91 kWh de capacidad bruta y 86 kWh netos. También tenía un motor eléctrico de 210 kW, equivalente a unos 282 caballos de fuerza, y tracción trasera.

El vehículo montaba llantas de 19 pulgadas y neumáticos de baja resistencia a la rodadura. Sin embargo, otro de los aspectos fundamentales para conseguir esta distancia fue la eficiencia aerodinámica de la carrocería.

Una ruta pensada para consumir menos energía

Marek Jež y Jakub Krs iniciaron el recorrido en Mladá Boleslav, ciudad donde se encuentra la sede principal de Škoda. Desde allí emprendieron un viaje que atravesó Alemania antes de llegar a los Países Bajos.

La ruta fue cuidadosamente seleccionada para favorecer un consumo energético reducido. Los conductores optaron principalmente por carreteras secundarias con poco tráfico e incluso utilizaron inteligencia artificial para identificar el trayecto más conveniente.

Al principio, el objetivo era llegar hasta Ámsterdam, situada a unas 528 millas del punto de partida. Pero el bajo consumo registrado durante las primeras etapas hizo que el equipo decidiera seguir adelante.

Los conductores se turnaron aproximadamente cada dos horas y modificaron esa dinámica durante la noche. La experiencia demostró que mantener una conducción eficiente requiere algo más que circular a baja velocidad.

El reto de administrar cada kilovatio

El consumo energético promedio fue de apenas 9,2 kWh por cada 60 millas. Una cifra especialmente baja si se tiene en cuenta que el protagonista de la prueba fue un SUV eléctrico de siete plazas.

La aerodinámica tuvo mucho que ver en el resultado. El Peaq cuenta con un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,249, una característica que ayuda a reducir la energía necesaria para mantener el vehículo en movimiento.

Los conductores también prestaron especial atención al uso del frenado regenerativo. Recuperar energía durante las desaceleraciones puede ser una ventaja, aunque una regeneración demasiado intensa también puede obligar al vehículo a gastar energía nuevamente para recuperar velocidad.

El nuevo Skoda Peaq. Crédito: Skoda. Crédito: Cortesía

La clave estuvo en anticipar las condiciones de la carretera y encontrar un equilibrio entre la velocidad, la regeneración y el aprovechamiento de la energía disponible.

El récord llegó cerca de la costa

Los últimos porcentajes de la batería se consumieron en una carretera cercana a Zandvoort. Fue allí donde el Škoda Peaq alcanzó las 582 millas recorridas sin detenerse en ningún momento para recargar.

El resultado no significa que todos los conductores puedan obtener esa autonomía en condiciones normales. El tráfico, la velocidad, la temperatura, el uso del aire acondicionado y el estilo de conducción pueden modificar considerablemente el rendimiento de un vehículo eléctrico.

Aun así, la prueba deja una señal interesante sobre el potencial de los nuevos modelos. El Škoda Peaq demostró que un SUV eléctrico grande puede recorrer una distancia que hace algunos años parecía difícil de imaginar con una sola carga.

Škoda no comercializa actualmente sus vehículos en Estados Unidos, pero este resultado vuelve a poner sobre la mesa una realidad cada vez más evidente. La autonomía de los autos eléctricos continúa avanzando y ya empieza a reducir una de las principales barreras para muchos conductores que todavía no están convencidos de abandonar los vehículos de combustión.

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