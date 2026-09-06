¿Por qué esperar una Toyota RAV4 hoy toma hasta seis meses?

Comprar una Toyota RAV4 nueva se parece hoy más a la caza de un vehículo exótico que a la adquisición de uno de los SUV más comunes en las calles de Estados Unidos.

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Los compradores hacen fila, los concesionarios se quedan sin unidades y la marca japonesa enfrenta uno de los desajustes de oferta y demanda más notorios de su historia reciente en el país.

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Meses después de que se reportara por primera vez que algunos concesionarios medían su inventario de RAV4 en horas y no en días, la situación todavía no se normaliza.

En Colonial Toyota, un concesionario ubicado en Milford, Connecticut, su propietario Bobby Crabtree señaló que su lote tiene capacidad para 250 vehículos, pero actualmente solo está lleno en un tercio. El faltante no se debe únicamente a la RAV4, aunque el modelo representa buena parte de ese vacío que el empresario espera resolver pronto.

Del lado de los compradores, la espera también pesa. Nancy e Ira Berman, una pareja que ordenó su RAV4 en marzo, apenas ahora, seis meses después, está por recibir la unidad. Nancy calificó la espera como “una ligera molestia”, aunque reconoció que tener otros vehículos Toyota en casa les permitió sobrellevar el proceso sin mayores complicaciones, según un reportaje de CNBC.

Las razones detrás de la escasez

Toyota había anticipado un suministro limitado tras el rediseño de la RAV4, que en su nueva generación se ofrece exclusivamente con motorización híbrida en el mercado estadounidense. Al comienzo, la producción dependía de plantas en Japón y Canadá, mientras la fábrica de Kentucky atravesaba un proceso de reconversión industrial.

El panorama se complicó todavía más cuando las exportaciones japonesas se vieron afectadas por el conflicto en Medio Oriente, lo que retrasó aún más la llegada de unidades a suelo estadounidense.

La planta de Kentucky ya produce unidades de la RAV4, aunque el aumento de producción ha sido gradual, por lo que los concesionarios no han recibido de inmediato los volúmenes habituales. Toyota continúa en una carrera por emparejar la oferta con una demanda que no muestra señales de frenar.

Durante el verano, algunos distribuidores reportaron inventarios medidos literalmente en horas, y una tienda en California llegó a acumular una lista de más de 800 clientes esperando su unidad. Se estima que esta escasez le ha costado a la marca japonesa decenas de miles de ventas potenciales solo este año.

Una demanda que no cede terreno

Pese a los tiempos de espera, los compradores no se rinden y el apetito por la RAV4 se mantiene intacto. El año pasado se vendieron casi 480,000 unidades en Estados Unidos, cifra que la convierte en el tercer vehículo más vendido del país, solo detrás de la Ford F-150 y la Chevrolet Silverado.

La decisión de apostar exclusivamente por la tecnología híbrida llegó en un momento oportuno, justo cuando los precios de la gasolina volvían a subir.

De hecho, los híbridos ya representan más del 18% de las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos este año, según datos de JD Power.

Mientras Toyota trabaja contra reloj para estabilizar su cadena de suministro, la marca sigue vendiendo más unidades en general este año, lo que confirma que el fenómeno RAV4 no es un problema aislado, sino el resultado de una demanda que superó todos los cálculos.

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