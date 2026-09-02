El Porsche 911 GT3 Bergsport será solo para 100 afortunados

Las carreteras de los Alpes fueron la fuente de inspiración para una nueva creación de Porsche que difícilmente pasará desapercibida. La marca alemana tomó uno de sus deportivos más especiales y lo llevó por un camino distinto, con una configuración que mezcla rendimiento, exclusividad y numerosos guiños al paisaje de montaña.

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Así nació el Porsche 911 GT3 Bergsport, una edición basada en el 911 GT3 con paquete Touring y desarrollada por Porsche Exclusive Manufaktur. La producción estará limitada a 100 ejemplares, todos destinados a Austria, Francia, Italia y Suiza.

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Más que una simple variante estética, Porsche quiso construir una edición que tuviera una identidad propia. El resultado reúne elementos pensados para las rutas alpinas con referencias a la historia de la marca.

Verde, dorado y blanco para recordar los Alpes

La primera pista de que se trata de un 911 diferente está en la carrocería. Porsche eligió el tono Valleygreenmetallic, creado mediante el programa Paint to Sample Plus.

El verde busca representar los colores de los paisajes alpinos, mientras que las partículas metálicas doradas generan reflejos que cambian con la iluminación. La marca tomó como referencia la apariencia de las montañas cuando reciben los primeros o últimos rayos del sol.

Las ruedas también forman parte de esta propuesta. El GT3 Bergsport utiliza unidades de aluminio forjado de alta resistencia con acabado Satin White Gold y cerámica, en lugar de las ruedas de magnesio forjado que normalmente acompañan al paquete Lightweight.

El contraste llega con las pinzas de freno en naranja intenso, un color inspirado en el alpenglow, el fenómeno que tiñe las cumbres de tonos cálidos al amanecer o al atardecer.

Una edición cargada de referencias históricas

Porsche aprovechó distintos puntos de la carrocería para introducir detalles relacionados con su pasado deportivo. La tapa del compartimento delantero luce un motivo de bandera a cuadros inspirado en el Porsche 908 Bergspyder.

Los faros HD-Matrix LED tintados también forman parte de la configuración, mientras que el pilar B incorpora una insignia específica con el nombre GT3 Bergsport.

En la tapa del motor aparece otro emblema exclusivo. Su diseño reúne cuatro cumbres alpinas, una referencia a los cuatro países donde se venderá el modelo, junto con una carretera serpenteante que atraviesa el paisaje montañoso.

Interior del Porsche 911 GT3 Bergsport. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Un GT3 pensado para las carreteras de montaña

La preparación del Bergsport no se queda en los elementos visuales. Porsche incorporó un sistema de elevación del eje delantero que puede resultar especialmente útil al enfrentarse a rampas pronunciadas, accesos complicados o cambios bruscos de altura.

El deportivo también dispone de un depósito de combustible de 90 litros. Para quienes quieran utilizarlo como compañero de largas rutas, esa capacidad adicional permite recorrer mayores distancias antes de tener que buscar una estación de servicio.

La base elegida tampoco es casual. El 911 GT3 Touring mantiene una apariencia más sobria que otras variantes GT3, pero conserva el enfoque deportivo que caracteriza al modelo.

El Porsche 911 GT3 Bergsport. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Solo 100 personas podrán tenerlo

La producción será extremadamente limitada. Porsche fabricará apenas 100 unidades del 911 GT3 Bergsport para cuatro mercados europeos, lo que seguramente convertirá a esta versión en una pieza muy buscada por coleccionistas.

La marca todavía no ha comunicado el precio oficial. Por sus características, el trabajo de Porsche Exclusive Manufaktur y la cantidad limitada de ejemplares, su valor estará por encima del 911 GT3 convencional.

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