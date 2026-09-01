Volkswagen estrena la ID. California, su primera camper eléctrica

La idea de recorrer la carretera y detenerse a dormir donde el viaje lo permita ahora tendrá una nueva alternativa eléctrica. Volkswagen aprovechó el Caravan Salon 2026 para presentar la ID. California Cruise, una propuesta que lleva el espíritu aventurero de sus conocidas campers a la era de las cero emisiones.

Lee también: Un estado de EE.UU. podría limitar los giros a la derecha con luz roja: qué deben saber los conductores

El modelo toma como punto de partida la Volkswagen ID. Buzz Pro y estará disponible con batalla corta o larga. Además, marcará el inicio de una nueva familia de vehículos camperizados eléctricos que la firma alemana planea desarrollar progresivamente durante esta década.

Puedes leer: Kia Niro 2027 ya tiene precios y estrena una nueva versión

Aunque mantiene la reconocible silueta de la ID. Buzz, esta versión incorpora algunos elementos exclusivos. Los adhesivos “Cruise”, la inscripción “California” en la parte trasera y las fundas específicas para los asientos permiten diferenciarla de una variante convencional.

Volkswagen diseñó esta propuesta pensando principalmente en dos personas. Su equipamiento está orientado a escapadas de fin de semana, viajes improvisados y recorridos más largos, con soluciones pensadas para aprovechar mejor el espacio disponible.

Una cama y todo lo necesario

El interior cuenta con una cama de 2,03 metros de largo y 1,20 metros de ancho. El colchón plegable tiene nueve centímetros de grosor y busca ofrecer un buen nivel de comodidad durante las noches de viaje.

También incluye dos sillas y una mesa de camping, rejillas de ventilación para las ventanas laterales delanteras y persianas opacas para las ventanas. Incluso habrá una persiana para el techo panorámico de cristal en las unidades que lo incorporen.

Volkswagen ID.Buzz. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Según Volkswagen, todos estos accesorios pueden guardarse de manera segura y compacta dentro del vehículo cuando no estén en uso.

El modo California y la autonomía pendiente

Una de las novedades es el modo California, una función que permite configurar determinadas opciones de iluminación y confort y mantener activos los puertos USB. También prepara el interior para descansar y puede utilizar el sistema de climatización para calentar o enfriar el habitáculo durante un período de hasta 48 horas continuas.

La aplicación California incorporará estaciones de carga adecuadas a lo largo de la ruta para facilitar la planificación de los viajes. Además, la ID. California Cruise podrá funcionar como una fuente de energía móvil con una potencia continua de 2 kW y un pico máximo de 3,6 kW.

Volkswagen todavía no ha revelado cuál será la autonomía de esta nueva camper eléctrica. Lo que sí confirmó es que las primeras entregas están previstas para principios de 2027, cuando comenzará oficialmente una nueva etapa para el apellido California.

Seguir leyendo:

El Lotus Esprit regresará en 2028 y no será un auto eléctrico

El Honda NSX de Ayrton Senna saldrá a subasta con precio millonario

Alerta para el Kia EV9: una falla puede comprometer el airbag frontal