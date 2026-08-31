Alerta para el Kia EV9: una falla puede comprometer el airbag frontal

Kia puso en marcha una campaña de revisión que involucra a miles de unidades del EV9 en Estados Unidos. La situación está relacionada con un componente ubicado debajo del asiento del pasajero delantero y, aunque puede parecer un detalle menor, tiene implicaciones importantes para la seguridad de los ocupantes más pequeños.

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La campaña alcanza a 21,290 Kia EV9 correspondientes a los modelos 2025 y 2026.

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El inconveniente puede afectar el funcionamiento del Sistema de Detección de Ocupantes, conocido como ODS, encargado de determinar las condiciones necesarias para el despliegue o la supresión del airbag frontal del pasajero.

Un tubo que puede terminar dañado

El origen del problema está en un tubo conectado a la vejiga de la alfombrilla del sistema ODS. Según la información de la campaña registrada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), un proveedor instaló ese componente siguiendo un recorrido incorrecto.

La pieza se encuentra debajo del cojín del asiento delantero y puede quedar atrapada cuando este se encuentra en una posición particularmente elevada. Además, los constantes movimientos para modificar la altura o la inclinación del asiento pueden terminar provocando daños en el tubo.

Cuando esto ocurre, el sistema ODS podría dejar de identificar correctamente la presencia y las condiciones del ocupante. El escenario que más preocupa es aquel en el que un niño viaja en un sistema de retención infantil instalado en el asiento delantero.

El riesgo está relacionado con el airbag

Si el sistema no funciona como debería, el EV9 podría no suprimir el despliegue del airbag frontal del pasajero cuando debería hacerlo. En una colisión, una bolsa diseñada principalmente para proteger a un adulto puede generar lesiones graves a un niño pequeño ubicado en un sistema de retención infantil (CRS).

Kia determinó que los vehículos afectados no cumplen con el requisito de supresión establecido por FMVSS 208, la normativa federal estadounidense que establece criterios de seguridad para los ocupantes en caso de accidente.

Los vehículos incluidos fueron fabricados en Estados Unidos entre el 17 de mayo de 2024 y el 13 de mayo de 2026. Para algunos conductores, además, existen señales que podrían indicar que algo no funciona correctamente.

Una de ellas es la aparición de la luz de advertencia del sistema de airbags. También podría activarse de forma inesperada la alarma del cinturón de seguridad del pasajero delantero, incluso cuando el asiento esté vacío.

Kia reparará los vehículos sin costo

La solución planteada por Kia requiere una visita a un concesionario autorizado. Los técnicos deberán revisar el recorrido del tubo correspondiente a la alfombrilla del sistema ODS para determinar si presenta la condición señalada en la campaña.

Kia EV9 2025. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Cuando se confirme el problema, será necesario sustituir los componentes afectados. La reparación contempla una nueva alfombrilla ODS y su tubo de airbag, además de verificar que el recorrido quede instalado correctamente. El procedimiento también puede incluir el reemplazo del conjunto de la funda del asiento.

Todo el trabajo será realizado sin costo para los propietarios. Kia también contempla el reembolso de determinados gastos que algunos clientes ya hayan realizado para solucionar este inconveniente, de acuerdo con su Plan de Reembolso General de Kia, presentado el 30 de abril de 2026.

La recomendación para quienes viajan con niños

La campaña también servirá para que Kia recuerde una recomendación básica de seguridad. Los niños de 13 años o menos deben viajar en los asientos traseros y utilizar un sistema de retención apropiado para su edad, peso y tamaño.

El fabricante advierte específicamente que los propietarios no deben instalar un CRS en el asiento delantero del pasajero.

Los dueños de un EV9 pueden comprobar si su vehículo está incluido en la campaña mediante el VIN y deberán permanecer atentos a la comunicación oficial de Kia.

El calendario establece que las notificaciones para los concesionarios comenzaron el 24 de agosto de 2026, mientras que las comunicaciones dirigidas a los propietarios están previstas para el 20 de octubre de 2026 y serán enviadas por correo de primera clase.

Si la luz de advertencia del airbag permanece encendida o la alarma del cinturón de seguridad comienza a comportarse de manera inusual, Kia recomienda ponerse en contacto con la compañía o acudir a un concesionario autorizado.

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