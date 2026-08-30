Tesla concreta su mayor pedido del Semi con 500 camiones para Amazon

Tesla acaba de conseguir una señal importante para su negocio de camiones eléctricos. Einride, compañía sueca dedicada al transporte y la gestión de flotas, anunció un acuerdo para incorporar 500 unidades del Tesla Semi. Se trata del despliegue más grande del modelo realizado hasta ahora.

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Aunque Amazon aparece entre los clientes que podrían utilizar estos vehículos, hay una precisión importante. La compañía de comercio electrónico no es quien compra directamente los 500 camiones. Einride será la encargada de ponerlos en circulación para sus clientes a través de su plataforma Saga AI.

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El plan tampoco contempla que toda la flota llegue de golpe. Las primeras unidades empezarán a operar en septiembre de 2026 y las demás se incorporarán durante los siguientes 24 meses. California, Texas, Nueva Jersey, Illinois y Georgia están entre los estados previstos para estas operaciones.

Una flota que crecerá de forma considerable

El acuerdo cambia bastante la escala de las operaciones eléctricas de Einride. La empresa cuenta actualmente con cerca de 250 camiones eléctricos desplegados, una cifra que podría aumentar hasta unas 750 unidades con la incorporación de los Tesla Semi.

Para Tesla, el movimiento tiene un peso particular porque el Semi empieza a dejar atrás aquella etapa en la que era principalmente una apuesta de futuro. Ahora existe un pedido de gran volumen que pone al camión frente a una exigencia mucho más concreta, trabajar de manera constante en rutas comerciales.

Tesla afirma que el Semi puede alcanzar hasta 500 millas, equivalentes a unos 805 kilómetros, con una carga. Su consumo estimado es de 1,7 kWh por milla y la compañía sostiene que puede recuperar hasta 60% de autonomía en 30 minutos mediante sus sistemas de carga específicos.

Tesla Semi. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Dos alternativas para diferentes recorridos

La oferta del Semi contempla dos configuraciones. La versión Standard ofrece alrededor de 523 kilómetros de autonomía, mientras que la Long Range puede llegar aproximadamente a 805 kilómetros.

Una de las ventajas que Tesla destaca frente a los camiones tradicionales está relacionada con el mantenimiento. Al contar con menos componentes mecánicos que un vehículo pesado equipado con un motor de combustión, el Semi podría reducir algunas de las intervenciones necesarias durante su vida útil.

Eso forma parte de una discusión más amplia sobre la electrificación del transporte de mercancías. El atractivo no está únicamente en eliminar emisiones mientras el vehículo circula, sino también en buscar un menor consumo energético y reducir determinados gastos asociados a la operación.

Por ahora, Einride no ha precisado cuántos camiones serán Standard y cuántos corresponderán a la versión Long Range. Tampoco se ha divulgado cuánto dinero representa el acuerdo.

El interior del Tesla Semi. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Tesla busca llevar el Semi a otro nivel

El anuncio coincide con el aumento de la producción del Tesla Semi en Nevada. Después de un desarrollo prolongado, Tesla está intentando llevar la fabricación del camión a una escala mayor y este pedido representa una oportunidad para demostrar que existe mercado para esa expansión.

La verdadera prueba, sin embargo, estará en las carreteras. Los 500 camiones tendrán que responder en condiciones reales, cubrir rutas exigentes y demostrar que pueden ser una alternativa rentable para las empresas de transporte.

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