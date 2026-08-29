5 autos nuevos que pueden ser una opción con crédito regular

Comprar un auto nuevo cuando el puntaje de crédito no es precisamente el mejor requiere algo más de paciencia, pero no significa que la operación sea imposible. La clave está en buscar vehículos con precios razonables y revisar qué promociones tiene disponibles cada fabricante.

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También influye la financiera que respalda la compra. Algunas marcas cuentan con entidades propias que pueden ofrecer diferentes condiciones según el modelo, el mercado y el perfil del comprador.

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Para alguien con un puntaje entre 580 y 670, un buen enganche y unos ingresos demostrables pueden ayudar a mejorar las posibilidades de aprobación.

Nissan Sentra 2026

Con un precio inicial de $23,845 dólares, el Nissan Sentra aparece como una alternativa de entrada bastante razonable. Su costo relativamente contenido puede ayudar a reducir el monto que el comprador necesita financiar.

Nissan Motor Acceptance Corporation también puede ofrecer programas promocionales que varían según el momento y la versión. En determinados casos aparecen tasas de 0% APR por hasta 60 meses, aunque estas condiciones dependen del mercado y de la calificación del cliente.

Chevrolet Trax 2026

El Chevrolet Trax parte de $23,495 dólares y suma una carrocería tipo SUV que puede resultar atractiva para quienes no quieren un sedán tradicional.

GM Financial maneja diferentes alternativas de financiamiento y programas destinados a compradores con distintos perfiles crediticios. La combinación entre un precio de entrada relativamente bajo y posibles incentivos puede convertirlo en una opción para quienes necesitan mantener controlado el monto mensual.

Hyundai Elantra 2026

El Hyundai Elantra 2026 tiene un precio inicial de $24,350 dólares y representa otra posibilidad dentro de los sedanes compactos.

Hyundai Motor Finance cuenta con opciones para compradores con diferentes historiales de crédito. A esto se suma la garantía del tren motriz de hasta 10 años o 100,000 millas, un elemento que puede dar tranquilidad a quien piensa conservar el vehículo durante bastante tiempo.

Las promociones de financiamiento, incluyendo algunas con 0% APR, dependen de la versión, el concesionario y la situación financiera del comprador.

Kia K4 2026

El Kia K4 parte de $23,990 dólares y busca combinar un precio relativamente accesible con una apariencia más llamativa que la de muchos sedanes compactos.

Kia Finance puede ofrecer diferentes alternativas para clientes con perfiles crediticios variados. Además, la disponibilidad del modelo y los incentivos vigentes pueden abrir espacio para negociar mejores condiciones directamente con el concesionario.

Antes de firmar, eso sí, conviene comparar la tasa propuesta por Kia con otras opciones de bancos o cooperativas.

Toyota Corolla 2026

El Toyota Corolla comienza alrededor de $24,145 dólares y juega a su favor con una reputación conocida en materia de confiabilidad y valor de reventa.

Toyota Financial Services dispone de programas que pueden variar según el vehículo, la región y el perfil del comprador. Algunas promociones pueden incluir tasas reducidas, aunque no todos los clientes califican para ellas.

Para una persona con crédito regular, el Corolla también puede resultar interesante por su demanda y valor de reventa, factores que pueden influir en la evaluación general del financiamiento.

El crédito no es el único factor

Antes de visitar un concesionario, conviene revisar el reporte de crédito y corregir cualquier error que aparezca. Llegar con una preaprobación de un banco o cooperativa también permite tener un punto de comparación frente a la oferta del concesionario.

Un enganche de 10% a 15% puede reducir el monto financiado y, dependiendo del caso, mejorar las condiciones de la operación. También es recomendable comparar varias propuestas antes de aceptar la primera oferta.

Si el puntaje está por debajo de 580, esperar unos meses para mejorar el historial podría ser una decisión financieramente más conveniente. Pero cuando el crédito se encuentra en un rango regular, modelos como estos pueden servir como punto de partida para buscar un financiamiento que no termine convirtiendo un auto relativamente económico en una deuda demasiado costosa.

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