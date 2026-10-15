ICE desata el miedo en California: familias inmigrantes y trabajadores viven bajo amenaza

Las calles del Valle Central de California comienzan a reflejar el temor que se ha extendido entre las comunidades agrícolas por el aumento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyas detenciones han provocado ausencias en escuelas y centros de trabajo, además de dejar a familias enteras buscando noticias de sus seres queridos.

Los Angeles Times documentó testimonios de trabajadores, autoridades locales y organizaciones que advierten sobre las consecuencias de estas acciones migratorias, en medio de denuncias por presuntos abusos y cuestionamientos sobre la forma en que se realizan las detenciones.

El miedo cambia la vida cotidiana en California

En Fresno, el concejal Miguel Arias aseguró que los operativos han repercutido en la asistencia escolar y en la actividad económica, especialmente en las explotaciones agrícolas, las plantas empacadoras y las obras de construcción.

“Hay muy poca gente en las calles”, declaró Arias al diario, al describir el ambiente que se vive en la región, donde muchos trabajadores temen salir de casa ante la posibilidad de ser detenidos.

La preocupación también llegó a Kerman, donde la alcaldesa María Pacheco confrontó a agentes federales durante un operativo y les advirtió: “No eres bienvenido en mi ciudad”. En Madera, los organizadores de la Guelaguetza pospusieron el festival oaxaqueño ante el temor que se ha extendido entre los residentes.

Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers, condenó lo que calificó como una “brutal oleada de detenciones del ICE” y denunció que los operativos están afectando a trabajadores agrícolas que llevan años formando parte de sus comunidades.

El gobernador Gavin Newsom también cuestionó las acciones federales y acusó al presidente Donald Trump de utilizar “el miedo y el pánico como arma”, al considerar que las medidas ponen en riesgo a las familias y perjudican la economía estatal.

Una detención terminó con una ventana rota

Entre los testimonios está el de Prudencio Rivera, de 31 años, quien relató que agentes del ICE lo detuvieron en Kerman cuando regresaba a casa después de trabajar en una granja avícola.

Rivera aseguró que llegó a Estados Unidos en 2023 mediante un proceso de asilo, cuenta con permiso de trabajo y se presenta mensualmente ante las autoridades migratorias. Durante el encuentro, comenzó a transmitir en vivo por Facebook mientras permanecía dentro de su vehículo.

“Tengo mis papeles en regla. Todo está bien”, se le escucha decir en español en la grabación, según el reportaje. Sin embargo, el video captó el momento en que un agente amenazó con romper una ventana y, posteriormente, el sonido del cristal al quebrarse.

Rivera contó que fue trasladado a las oficinas del ICE en Fresno y liberado después de que los agentes revisaran sus documentos y antecedentes. “Cuando me dijeron que me iban a dejar ir, sentí alivio”, relató. “Imagínate, pensar que nunca te van a dejar marchar”.

El Gobierno defiende las acciones migratorias

Ante las denuncias, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que no revelará detalles de sus operaciones por motivos de seguridad y afirmó que hace cumplir las leyes federales en todo el país, incluido California.

El medio también señaló que algunos de los detenidos tenían antecedentes penales recientes, mientras que otros aparentemente no contaban con antecedentes delictivos. El Gobierno rechazó las acusaciones de discriminación racial y aseguró que las personas detenidas tendrán la oportunidad de presentar sus casos ante jueces de inmigración.

Mientras continúan las detenciones y las exigencias de información por parte de legisladores y organizaciones, la incertidumbre se mantiene entre las comunidades agrícolas, donde el temor ya afecta las actividades cotidianas y la tranquilidad de cientos de familias inmigrantes.

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