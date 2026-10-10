Alexandria Ocasio-Cortez acusa a Target de abrirle la puerta al ICE y arriesgar comunidades enteras

La indignación por los operativos del ICE en Nueva York llegó hasta una de las cadenas comerciales más conocidas de Estados Unidos. La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez acusó a Target de permitir que agentes migratorios utilicen propiedades de la empresa en El Bronx como puntos de reunión para sus operaciones, una práctica que, advirtió, pondría en riesgo a toda la comunidad.

La denuncia surgió después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara contra Oscar Belgal, un hombre dominicano de 28 años, durante un intento de arresto en el vecindario de Marble Hill. El hombre resultó herido en el cuello mientras su hijo, de cinco años, se encontraba en el asiento trasero del vehículo.

En un comunicado publicado por su oficina, Ocasio-Cortez exigió que se investigue el uso de la fuerza y que se publiquen las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes.

“Que Target abra grandes estacionamientos comerciales en pleno funcionamiento para actividades paramilitares es inaceptable y pone en riesgo a toda la comunidad”, sostuvo la legisladora.

AOC exige que Target deje de facilitar espacios al ICE

La representante por Nueva York pidió expresamente a la compañía que deje de ofrecer sus propiedades en El Bronx como supuestos puntos de reunión privados para los agentes federales. También reclamó una investigación independiente sobre el tiroteo y la divulgación inmediata de todas las imágenes disponibles.

Ocasio-Cortez fue más allá de las exigencias de transparencia y volvió a cuestionar la existencia de la agencia migratoria. En su declaración, describió al ICE como una agencia paramilitar y de vigilancia que, a su juicio, actúa sin rendir cuentas, y reiteró su llamado a abolirla.

Sin embargo, la acusación contra la cadena comercial no significa que exista un acuerdo confirmado entre ambas partes. Según el Washington Examiner, un portavoz de Target aseguró que la empresa no tiene ningún acuerdo de cooperación con el ICE ni con otras agencias federales de inmigración.

La controversia se centra, por tanto, en el presunto uso de los estacionamientos comerciales y en si estos espacios están siendo utilizados para facilitar operativos migratorios.

El tiroteo que desató la indignación en Nueva York

De acuerdo con The Washington Post, agentes federales vestidos de civil intentaron detener a Belgal mientras se encontraba en su automóvil. La versión de las autoridades federales sostiene que el conductor aceleró hacia los agentes, quienes abrieron fuego al considerar que estaban en peligro.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, informó que se realizaron al menos siete disparos y que uno alcanzó al hombre debajo de la oreja izquierda. El niño que viajaba con él no resultó herido.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió la actuación de los agentes y confirmó que las cámaras corporales estaban activadas. No obstante, la publicación de las grabaciones federales se convirtió en una de las principales exigencias de los funcionarios locales.

El FBI y las autoridades federales investigan el incidente, mientras el caso aumenta la tensión entre el Gobierno federal y los dirigentes neoyorquinos por las redadas migratorias, el uso de la fuerza y la protección de las comunidades inmigrantes.

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