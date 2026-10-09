ICE dispara siete veces contra auto con un niño dentro y Trump no accede a liberar al padre

Oscar Belgal recibió un balazo en el cuello durante un operativo en Nueva York; el alcalde exigió respuestas y cuestionó el uso de la fuerza

Un agente de ICE disparó siete veces contra el vehículo de Oscar Belgal en Marble Hill, Nueva York, mientras su hijo de cinco años viajaba en el asiento trasero.

Un agente de ICE disparó siete veces contra el vehículo de Oscar Belgal en Marble Hill, Nueva York, mientras su hijo de cinco años viajaba en el asiento trasero. Crédito: Seth Wenig | AP

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Por  Maribel Velázquez

Un niño de cinco años estaba sentado en el asiento trasero cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó siete veces contra el automóvil en el que viajaba su padre. El hombre, de origen dominicano, recibió un balazo en el cuello y fue trasladado a un hospital. El pequeño sobrevivió ileso, pero el caso desató indignación en Nueva York y una confrontación política que llegó hasta el presidente Donald Trump.

El tiroteo ocurrió el jueves por la noche en Marble Hill, un vecindario de Manhattan, durante un operativo federal para detener a Oscar Belgal, de 28 años. La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, confirmó que el agente disparó en siete ocasiones y que el hombre fue herido debajo de la oreja izquierda.

Según la información publicada por The Associated Press, Belgal se encontraba en su vehículo cuando agentes federales vestidos de civil se aproximaron. Las autoridades señalaron que el conductor comenzó a mover el automóvil antes de que uno de los agentes abriera fuego. La investigación continúa y todavía deben esclarecerse las circunstancias exactas del uso de la fuerza.

Siete disparos frente a un niño de cinco años

La presencia del menor convirtió el incidente en un caso especialmente delicado. De acuerdo con las autoridades municipales, el niño no sufrió heridas y quedó al cuidado de un familiar.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su indignación por lo sucedido y cuestionó que los agentes dispararan repetidamente contra un vehículo donde había un pequeño. “Gracias a Dios, ese niño está físicamente ileso”, señaló en su comparecencia pública, según la transcripción difundida por CNN.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió el operativo al señalar que Belgal tenía una condena previa por hurto mayor y otros antecedentes de arrestos. Sin embargo, las autoridades locales insistieron en que todavía hay preguntas pendientes sobre las decisiones que llevaron al tiroteo.

Mamdani llamó a Trump, pero no consiguió la liberación

La reacción política llegó esa misma noche. Mamdani informó que pasó aproximadamente dos horas hablando por teléfono con Trump y con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para solicitar la liberación inmediata de Belgal. Las gestiones fracasaron y el hombre permaneció bajo custodia federal.

El alcalde fue contundente al condenar las operaciones migratorias en la ciudad. “Saquen a ICE de nuestros vecindarios, de nuestros hospitales, de nuestras calles y de nuestros niños”, reclamó.

Hasta los reportes de hoy, no había una respuesta pública de Trump que anunciara medidas contra los agentes o la suspensión del operativo. Lo confirmado es que la petición de Mamdani no consiguió la liberación de Belgal.

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