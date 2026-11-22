Por los viajes Thanksgiving, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) espera aproximadamente 2.6 millones de pasajeros durante el periodo festivo de 12 días.

Los Angeles World Airports (LAWA) informó que el tráfico de pasajeros en el LAX aumentará cerca de un 5% con respecto al mismo periodo de 2025, con un promedio de unos 215,000 viajeros por día hasta el lunes 30 de noviembre.

Los administradores de la terminal aérea prevén que el domingo 29 de noviembre sea el día con el mayor número de viajeros, con más de 242,000 pasajeros cuyos aviones despeguen o aterricen en el LAX.

Sigue leyendo: Por qué Thanksgiving se celebra el cuarto jueves de noviembre: la historia detrás de la fecha

De acuerdo con LAWA, el día de Acción de Gracias (jueves 26 de noviembre) sea el día con menor movimiento de personas en LAX, con unos 146,000 pasajeros.

“Para millones de pasajeros, su viaje de Thanksgiving comenzará o terminará en LAX“, declaró la directora de ingresos y experiencias de Los Angeles World Airports, Courtney Moore.

“Mientras continúan las obras para incorporar más de la energía creativa de nuestra ciudad en nuestras terminales, nuestros equipos se concentrarán en ofrecer una cálida bienvenida esta temporada. Para que los viajes festivos sean lo más fluidos posible, animamos a los viajeros a llegar temprano, reservar el estacionamiento y prever tiempo adicional para orientarse”, añadió Moore.

Sigue leyendo: 5 consejos para elegir el mejor pavo de Thanksgiving en el supermercado

Las autoridades de LAWA recomendaron a las personas que tengan vuelos nacionales llegar al menos dos horas antes de su hora de salida, mientras que a los viajeros internacionales aconsejaron llegar al menos tres horas antes de su hora programada de despegue.

Además, se instó a los pasajeros a prever tiempo adicional debido a las obras en el Nivel Inferior de Llegadas, donde el proyecto CTA Arrivals moderniza los pasos peatonales, la iluminación, el paisajismo y las zonas de carga accesibles.

Los funcionarios de LAWA dijeron que los espacios en los estacionamientos podrían alcanzar su máxima capacidad en los días de mayor afluencia y animó a los viajeros a reservar espacios con antelación.

Sigue leyendo: Thanksgiving 2026: qué hacer en Los Ángeles si no tienes dónde pasar el día

Los directivos pidieron a las personas que acudan al LAX a recoger pasajeros que verifiquen el estado del vuelo y esperen en una de las zonas de espera para teléfonos celulares del aeropuerto hasta que sus viajeros estén en la acera.

LAWA dio que los destinos nacionales más populares durante la temporada de Thanksgiving son San Francisco, Nueva York, Chicago, Seattle y Denver. A nivel internacional, sobresalen Seúl, Londres, Guadalajara, Tokio y Hong Kong.

Sigue leyendo:

· Google muestra cuándo deberías reservar vuelos para el Día de Acción de Gracias y Navidad

· Viajeros saturan el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

· Hispana sufre saqueo de su casa durante Thanksgiving en Los Ángeles