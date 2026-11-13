Thanksgiving 2026: qué hacer en Los Ángeles si no tienes dónde pasar el día

Los Ángeles es una ciudad repleta de alternativas para salir, conocer lugares diferentes y entretenidos, disfrutar de la naturaleza, entre otras actividades. Si no tienes una invitación para cenar en Thanksgiving, no significa que debas quedarte en casa.

La clave es organizar el día con anticipación, porque al ser un feriado federal, muchos comercios y establecimientos modifican sus horarios. Incluso, algunos podrían permanecer cerrados. Te compartimos algunas ideas para aprovechar la jornada y sin gastar tanto dinero.

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¿Qué hacer en Los Ángeles durante Thanksgiving?

1. Una caminata entre árboles y vistas de la ciudad

Una opción para comenzar la mañana es visitar Griffith Park, uno de los espacios verdes más conocidos de Los Ángeles. Sus senderos permiten caminar, hacer ejercicio y contemplar distintos paisajes de la ciudad. El parque y sus rutas estarán disponibles durante el feriado, aunque el edificio del Griffith Observatory permanecerá cerrado.

También puedes considerar Runyon Canyon, una ruta que combina el ejercicio con vistas panorámicas de Los Ángeles. Si prefieres un plan menos exigente, un paseo por la costa de Santa Mónica o Venice Beach puede ser una alternativa para caminar junto al mar.

2. Compartir la mesa con desconocidos

Si lo que buscas es compañía y una comida tradicional, hay una alternativa concreta para el mismo jueves 26: la Westside Thanksgiving Community Celebration, que se realizará en el West Los Angeles Civic Center, ubicado en 1645 Corinth Ave.

La organización anunció una celebración comunitaria gratuita, abierta a todas las personas y sin necesidad de reservar. El encuentro incluye una cena de Thanksgiving servida en mesa, música en vivo, ropa disponible para los asistentes, cortes de cabello y un mercado con alimentos.

La iniciativa lleva más de cuatro décadas reuniendo a personas de distintos orígenes y circunstancias. Además, la invitación incluye a estudiantes, personas solteras, adultos mayores y cualquiera que quiera compartir la fecha en comunidad.

3. Salir a recorrer Los Ángeles sin gastar demasiado

Puedes caminar por el Paseo de la Fama de Hollywood, observar el exterior del TCL Chinese Theatre o recorrer el histórico sector de El Pueblo de Los Ángeles, donde se encuentra Olvera Street. Son lugares que permiten conocer parte de la historia y la vida cultural de la ciudad sin organizar una jornada alrededor de la cena de Thanksgiving.

Pero no des por hecho que todos los comercios estarán abiertos. Por ejemplo, el Grand Central Market, en el centro de Los Ángeles, informó que permanecerá cerrado durante Thanksgiving, aunque normalmente reúne más de 40 puestos de comida.

4. Ayudar como voluntario

Participar en una actividad solidaria puede ser una buena manera de conocer gente. L.A. Works publicó una oportunidad de voluntariado para el 26 de noviembre, de 10:00 am a 2:00 pm (PT), en un evento de Christys Foundation que busca atender a unas 400 personas con comida y tarjetas de regalo.

¿Lo ves? No tener una reunión familiar para Thanksgiving no significa que debas renunciar a la fecha. Puedes caminar, conocer un rincón nuevo de Los Ángeles, compartir una comida comunitaria o dedicar unas horas a ayudar a otros.

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