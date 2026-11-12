Black Friday 2026: cómo identificar descuentos falsos y evitar pagar más por una oferta

No todos los descuentos que aparecen en las tiendas representan un ahorro real. Sí, ese es el lado oscuro (o negro) del Black Friday, que algunas ofertas pueden estar acompañadas de precios inflados, promociones condicionadas o cargos adicionales que terminan elevando el costo de la compra.

Por ejemplo, una etiqueta que anuncia un 50% de descuento no garantiza que el producto sea más barato que semanas atrás ni que tenga las mismas características que otros modelos disponibles en el mercado.

En este sentido, para evitar pagar de más, los consumidores deben comparar precios, verificar las condiciones de cada promoción y comprobar cuánto costará realmente el artículo antes de introducir los datos de pago.

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4 estrategias para identificar falsos descuentos de Black Friday

1. Compara el historial de precios antes de comprar

Una de las estrategias utilizadas para presentar ofertas poco convenientes consiste en aumentar el precio de un producto antes del Black Friday y después anunciar una rebaja sobre ese valor.

Por ejemplo, una tienda puede mostrar un televisor con un supuesto descuento del 40%, después de haber elevado su precio original durante los días anteriores. Aunque la etiqueta parezca atractiva, el consumidor podría terminar pagando prácticamente lo mismo que antes de la promoción.

Para evitarlo, conviene consultar cuánto costaba el artículo durante las semanas anteriores y comparar su precio en diferentes comercios. Herramientas como Keepa y CamelCamelCamel permiten revisar el historial de precios de productos vendidos en Amazon.

También es recomendable guardar capturas de pantalla de las ofertas y comprobar si el porcentaje de descuento se calcula sobre un precio habitual, un precio de lista o una cantidad que el comercio utiliza como referencia.

2. Comprueba que el producto sea exactamente el mismo

Otra práctica que puede confundir a los compradores es anunciar una rebaja sobre un artículo que no tiene las mismas características que el modelo que están comparando.

Esto ocurre especialmente con televisores, computadoras, teléfonos celulares y electrodomésticos. Dos productos pueden tener una apariencia casi idéntica, pero diferir en capacidad de almacenamiento, tamaño, generación, memoria, accesorios o especificaciones técnicas.

Antes de comprar, revisa el número de modelo o SKU, la capacidad, las dimensiones y las características del artículo. También comprueba si se trata de un producto nuevo, reacondicionado o de una versión anterior.

Las reseñas de otros compradores pueden ayudar, pero no conviene confiar únicamente en las estrellas. La Comisión Federal de Comercio (FTC) recomienda consultar diferentes fuentes y evaluar la procedencia de las opiniones.

3. Cuidado con las ofertas que presionan para comprar

Mensajes como “últimas unidades”, “solo por cinco minutos” o “el descuento termina ahora” pueden generar una sensación de urgencia que lleva a tomar decisiones sin comparar precios.

Aunque algunas promociones tienen límites reales de tiempo o inventario, es conveniente comprobar si la oferta sigue disponible en otros comercios antes de pagar.

También hay que desconfiar de páginas desconocidas que anuncian productos de marcas reconocidas con rebajas del 80% o 90%, especialmente cuando solicitan datos personales o bancarios para completar una compra.

La FTC advierte que los estafadores pueden utilizar anuncios en redes sociales para hacerse pasar por tiendas legítimas y dirigir a los consumidores a páginas fraudulentas.

4. Revisa el precio final antes de confirmar el pago

Una oferta puede parecer conveniente hasta que llega el momento de pagar. Por eso, es importante revisar el resumen de la compra y comprobar cuánto cuestan los impuestos, el envío y cualquier cargo adicional.

Recuerda que en Estados Unidos los impuestos sobre las ventas varían según el estado y la localidad, por lo que el precio anunciado no siempre coincide con el importe final.

También debes prestar atención a las promociones de envío gratuito que exigen alcanzar un gasto mínimo.

Por último, verifica quién vende el artículo cuando compres en plataformas como Amazon o Walmart. No es lo mismo adquirirlo directamente de la tienda que hacerlo a través de un vendedor externo. Revisa su reputación, las condiciones de devolución y los gastos de envío.

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