Costco puede devolverte dinero si el precio baja después de comprar: cómo solicitarlo

¿Compraste un producto en Costco y pocos días después lo viste más barato? No necesariamente perdiste esa diferencia. La cadena tiene una política de ajuste de precios que permite solicitar un reembolso en determinadas condiciones. El plazo de 30 días y el lugar donde hiciste la compra son claves para recuperar el dinero.

Comprar algo y descubrir una semana después que está en oferta puede resultar frustrante. Especialmente cuando se trata de un televisor, un electrodoméstico o cualquier producto de precio elevado. Lo que muchos socios de Costco desconocen es que, en determinadas circunstancias, pueden recuperar la diferencia sin necesidad de devolver el artículo.

La cadena estadounidense cuenta con una política conocida como Price Adjustment o ajuste de precio, que permite solicitar un crédito cuando un producto comprado en Costco baja de precio dentro de los 30 días posteriores a la compra.

No se trata de una devolución automática. El cliente debe presentar la solicitud y Costco tiene que aprobarla. Crédito: Shutterstock

El beneficio puede resultar especialmente útil durante noviembre, cuando comienzan las promociones navideñas y los descuentos de Black Friday. Sin embargo, no todas las ofertas califican y existe una diferencia importante entre las compras realizadas en Costco.com y las efectuadas en sus tiendas físicas.

Puedes ver: Costco tiene nuevas ofertas hasta el 15 de noviembre: qué revisar antes de comprar este fin de semana

Cómo funciona la devolución de dinero de Costco si baja un precio

El mecanismo es sencillo: si compras un artículo y su precio disminuye dentro del período establecido, puedes solicitar que Costco revise la operación y te devuelva la diferencia, siempre que cumplas con las condiciones de la política. Por ejemplo, si compras una cafetera por $180 y diez días después Costco reduce su precio a $145, podrías solicitar un ajuste de $35.

No se trata de una devolución automática. El cliente debe presentar la solicitud y Costco tiene que aprobarla.

La política publicada por la compañía el 15 de mayo de 2026 establece que, para los socios que no compran productos para reventa, los artículos cuyo precio disminuye dentro de los 30 días desde la compra pueden ser elegibles para un ajuste. También se aplican límites de cantidad en determinadas promociones.

Cómo pedir un ajuste de precio en Costco.com paso a paso

Si realizaste la compra por internet, el procedimiento puede completarse mediante el formulario oficial de la compañía.

Ingresa a la página de ajustes de precio de Costco. Busca la opción Request a Price Match (solicitar un ajuste de precio). Completa el formulario siguiendo las instrucciones, con la información de la compra. Envía la solicitud dentro del plazo correspondiente. Espera la evaluación de Costco y, si es aprobada, la acreditación del dinero.

Según la compañía, los créditos aprobados suelen emitirse entre 5 y 10 días hábiles y se devuelven al método de pago original.

Antes de presentar el pedido, también conviene revisar el historial de compras para comprobar que el descuento no haya sido aplicado previamente. Para hacerlo, ingresa a la sección Orders & Returns, selecciona la orden y consulta el resumen del pedido. Allí aparecen las promociones y descuentos que ya fueron deducidos.

Puedes ver: Mejores empresas para enviar regalos a México desde Estados Unidos: cómo comparar precio y servicio

¿Qué pasa si compraste el producto en una tienda Costco?

En este caso, el procedimiento es diferente. Si adquiriste el artículo en una sucursal física, Costco indica que debes consultar en el mostrador de devoluciones (Returns counter) del mismo establecimiento donde realizaste la compra.

Lo recomendable es llevar el recibo o tener disponible el registro de la operación, junto con la información sobre el nuevo precio. El personal podrá verificar si el producto reúne las condiciones para recibir un ajuste.

Un detalle importante: el formulario de Costco.com no sustituye este procedimiento presencial. La compañía distingue entre las operaciones realizadas por internet y las compras en sus almacenes. Esta diferencia también explica por qué encontrar un artículo más barato en una sucursal no garantiza que Costco ajuste el precio de una compra realizada en su sitio web.

Atención con Black Friday: los 30 días no siempre son suficientes

Este es uno de los detalles más importantes de la política de Costco y puede evitar una sorpresa durante la temporada de descuentos. Para los productos incluidos en promociones con fechas específicas, como las ofertas navideñas (Holiday Savings Promotions), la solicitud debe cumplir dos condiciones:

Presentarse dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Realizarse mientras la promoción todavía esté vigente.

Esto significa que un producto puede haber bajado de precio dentro de los 30 días y, aun así, Costco podría rechazar la solicitud si la oferta ya terminó. Por ejemplo, si una promoción dura solamente cuatro días, no conviene esperar hasta el final del plazo de 30 días para solicitar el reembolso.

La recomendación es revisar el precio durante las semanas posteriores a la compra y actuar en cuanto aparezca una rebaja.

Qué productos no califican para el ajuste de precio

La posibilidad de recuperar dinero tiene algunas limitaciones que conviene conocer.

El ahorro que muchos compradores pueden perder por desconocimiento. Crédito: Infografía: Georgina Elustondo | Impremedia

En el caso de productos encargados mediante quioscos de pedidos especiales o servicios de mejoras para el hogar, Costco establece condiciones particulares vinculadas con las fechas de contratación y las promociones. Además, la compañía se reserva el derecho de rechazar solicitudes de ajuste de precio, por lo que cumplir con el plazo no implica una aprobación garantizada.

¿Costco iguala los precios de Walmart, Amazon o Target?

No. Aunque Costco ofrece ajustes de precio sobre determinadas compras realizadas en sus propios canales, no tiene una política de igualación de precios con otros comercios. Esto significa que encontrar un televisor más barato en Walmart o una computadora rebajada en Amazon no da derecho a exigirle a Costco que iguale ese valor.

La cadena explica que su estrategia consiste en ofrecer precios competitivos desde el momento de la compra, pero no equiparar los descuentos de empresas competidoras.

También hay que tener en cuenta que los precios publicados en Costco.com pueden diferir de los de las sucursales debido a costos de envío, manejo de productos y promociones exclusivas.

¿Conviene devolver el producto y volver a comprarlo?

Algunos consumidores consideran devolver un artículo para comprarlo nuevamente cuando aparece una oferta. Sin embargo, antes de hacerlo, conviene consultar si corresponde un ajuste de precio.

Son procedimientos distintos. El ajuste permite solicitar la diferencia sin devolver el artículo, mientras que la devolución está sujeta a la política de satisfacción y sus excepciones.

Costco mantiene una garantía de satisfacción para buena parte de sus productos, aunque ciertas categorías, como determinados dispositivos electrónicos, están sujetas a límites de tiempo específicos. Por eso, una devolución no debe interpretarse como una alternativa garantizada cuando una solicitud de ajuste de precio no cumple las condiciones.

El consejo para ahorrar en Costco antes de Black Friday

Con la temporada de compras navideñas cada vez más cerca, revisar los precios después de pagar puede resultar tan útil como comparar ofertas antes de comprar.

Para quienes adquieren electrodomésticos, artículos electrónicos o productos de precio elevado, una reducción posterior puede representar un ahorro importante. La clave está en guardar el comprobante, controlar si el precio baja y solicitar el ajuste a tiempo.

No hace falta tener una membresía Executive para acceder a la política general de ajustes: los socios elegibles de Costco pueden utilizarla conforme a sus condiciones.

En definitiva, pagar un precio más alto hoy no siempre significa que debas resignarte si el producto entra en oferta unos días después. En determinadas compras, Costco permite recuperar la diferencia. Pero el dinero no se devuelve automáticamente: hay que solicitarlo y cumplir las reglas.

Sigue leyendo:

Costco puede cancelar tu membresía sin avisarte: 7 reglas que debes conocer

Costco, Sam’s Club o Walmart+: cuál membresía conviene más para ahorrar en 2026