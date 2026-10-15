Costco puede cancelar tu membresía sin avisarte: 7 reglas que debes conocer

Pagar una membresía de Costco permite acceder a descuentos, comprar productos en grandes cantidades y aprovechar servicios exclusivos. Pero ese beneficio también tiene condiciones, y algunas de las reglas de la cadena pueden sorprender incluso a quienes llevan años comprando en sus tiendas.

Prestar la tarjeta a un familiar, intentar comprar con una cuenta ajena o negarse a los controles de salida son situaciones que pueden ocasionar problemas. Y hay una cláusula que merece especial atención: Costco se reserva el derecho de cancelar una membresía a su discreción, incluso sin expresar una causa.

La disposición figura en las condiciones oficiales de la compañía, actualizadas el 30 de marzo de 2026. Aunque eso no significa que cualquier infracción termine automáticamente en una expulsión, conocer las reglas puede evitar inconvenientes y la pérdida de beneficios.

1. Prestar tu tarjeta de Costco a familiares o amigos

La membresía de Costco es personal e intransferible. Esto significa que no puedes prestarle tu tarjeta a un amigo, vecino o familiar para que compre por su cuenta. La empresa reforzó los controles de acceso mediante escáneres que verifican la membresía y permiten comprobar la identidad del titular.

Los socios deben escanear su tarjeta al ingresar y presentarla nuevamente al momento de pagar. Además, la identificación debe incluir una fotografía reconocible.

Si quieres compartir los beneficios con alguien de tu familia, Costco permite agregar gratuitamente a una persona mayor de 16 años que viva en el mismo domicilio, mediante una tarjeta adicional registrada a su nombre.

Para conocer cómo funcionan los controles de acceso, puedes consultar esta nota de La Opinión: Costco cambia el ingreso a sus tiendas: ya no alcanza con mostrar la membresía.

2. Intentar comprar con una membresía que no está a tu nombre

Costco permite que cada socio ingrese acompañado por niños y hasta dos invitados. Sin embargo, existe una diferencia importante entre entrar a la tienda y tener derecho a comprar. Según las condiciones oficiales, solamente los miembros pueden realizar compras en los almacenes, salvo las excepciones exigidas por la legislación aplicable.

Por eso, acompañar a un familiar que tiene membresía no significa que puedas utilizar su tarjeta para hacer una compra independiente.

Los controles electrónicos y la verificación de fotografías buscan precisamente evitar que personas no autorizadas utilicen cuentas ajenas.

3. Negarte a mostrar el recibo al salir de Costco

La revisión del recibo es una de las prácticas más conocidas de la cadena. Aunque muchos clientes la consideran una simple formalidad, forma parte de las condiciones que aceptan al contratar la membresía.

Costco establece que los empleados deben revisar los recibos y los productos cuando los socios salen de la tienda para comprobar que los artículos hayan sido cobrados correctamente.

La empresa también se reserva el derecho de inspeccionar bolsas, mochilas y otros contenedores al ingresar o abandonar sus instalaciones. Negarse a cumplir estos procedimientos puede generar conflictos con el personal y afectar el acceso a la tienda, aunque Costco no establece que una negativa aislada implique necesariamente la cancelación de la membresía.

4. Tener comportamientos de acoso o discriminación

Las normas de Costco prohíben expresamente el acoso y la discriminación dentro de su entorno comercial. La política alcanza a las interacciones con empleados, clientes, proveedores y otras personas vinculadas con sus operaciones.

Estas conductas son incompatibles con las condiciones de uso de las instalaciones y pueden ocasionar restricciones o medidas adoptadas por la empresa.

Sin embargo, Costco no publica un listado cerrado de sanciones ni establece que cada comportamiento inapropiado provoque automáticamente la expulsión del socio.

5. Incumplir las normas de ingreso y seguridad

Costco también tiene reglas sobre vestimenta, animales y objetos que pueden introducirse en sus establecimientos. Por ejemplo, exige utilizar camisa y zapatos dentro de sus instalaciones. Los animales no están permitidos, salvo cuando su ingreso esté protegido por la ley, como ocurre con determinados animales de servicio.

La compañía también prohíbe ingresar con armas de fuego u otras armas, excepto en los casos autorizados para agentes del orden.

Otra disposición establece que los niños deben permanecer supervisados y que los titulares son responsables de sus invitados.

El incumplimiento de estas normas puede ocasionar problemas de acceso y queda sujeto a las facultades que Costco se reserva en sus condiciones de membresía.

6. Hacer un uso indebido de la política de devoluciones

Una de las ventajas más conocidas de Costco es su política de satisfacción, que permite devolver numerosos productos si el cliente no está conforme. Sin embargo, la garantía tiene excepciones. Algunos artículos electrónicos, por ejemplo, deben devolverse dentro de los 90 días. Otros productos tienen condiciones particulares que conviene revisar antes de comprar.

La empresa no establece públicamente una cantidad máxima general de devoluciones por cliente ni confirma que realizar muchas devoluciones legítimas sea, por sí solo, motivo de cancelación.

La diferencia está entre utilizar una garantía y abusar de ella. Ante posibles irregularidades, Costco conserva las facultades generales previstas en sus condiciones de membresía, pero no publica una regla específica que permita anticipar cuándo podría revocar una cuenta por las devoluciones.

Por eso, no es correcto afirmar que devolver tres, cinco o diez productos haga perder automáticamente la membresía.

7. Incumplir las condiciones de pago o utilizar indebidamente la cuenta

Costco también establece obligaciones relacionadas con los pagos y la responsabilidad de los titulares. Si un cheque utilizado para realizar una compra es rechazado por el banco, el miembro principal debe responder por el importe adeudado y los cargos correspondientes, según las condiciones de la compañía.

Además, el titular principal es responsable de las compras realizadas por los usuarios adicionales de su membresía. En el caso de las membresías comerciales, existen reglas específicas para adquirir mercancía destinada a la reventa, incluidos requisitos relacionados con licencias, impuestos y documentación.

Estas obligaciones forman parte del contrato de membresía. Su incumplimiento puede originar reclamaciones o medidas por parte de Costco, aunque la compañía no establece que cada problema de pago termine necesariamente en una cancelación.

¿Costco puede cancelar tu membresía sin previo aviso?

Las condiciones oficiales de Costco en Estados Unidos establecen que la compañía puede rechazar solicitudes de membresía y cancelar cuentas a su discreción, incluso sin expresar una causa. También indican que las reglas y condiciones pueden modificarse sin notificación previa.

Esto no significa que la empresa cancele habitualmente las cuentas sin informar a sus clientes. Significa que sus términos contractuales le otorgan facultades amplias para decidir quién puede mantener una membresía.

Hay que distinguir, además, entre la cancelación decidida por Costco y el vencimiento de una cuenta porque el socio no pagó su renovación anual. Son situaciones diferentes.

Qué hacer si Costco cancela tu membresía

Si tienes problemas para ingresar o realizar una compra, lo primero es comprobar que tu membresía esté activa y que los datos de identificación sean correctos.

Si la cuenta fue cancelada, puedes solicitar información en el mostrador de membresías de cualquier almacén o comunicarte con el servicio de atención al cliente al 1-800-774-2678.

Costco también ofrece una garantía de satisfacción sobre la membresía, que permite a los socios solicitar el reembolso de su cuota si no están conformes. No obstante, eso no equivale a garantizar un reembolso automático en todos los casos en que la compañía decide cancelar una cuenta.

Las reglas vigentes pueden consultarse en el sitio oficial de Costco: privilegios y condiciones de membresía.

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