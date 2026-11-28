Este sábado, alrededor de las 9:30 a. m. (hora del Pacífico), la zona de Manhattan Beach, una próspera ciudad costera en el suroeste del condado de Los Ángeles, fue sacudida por un sismo de magnitud 5.

Minutos después, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó un protocolo antisísmico y desplegó personal de 106 estaciones de bomberos para verificar que no hubiera afectaciones en la infraestructura de la ciudad.

El Servicio Geológico (USGS) dio a conocer que el movimiento telurico se registró a una profundidad de 12.2 kilómetros frente a la costa de Los Ángeles, lo cual lo hizo perceptible con intensidad en distintos puntos de la ciudad.

Notable quake, preliminary info: M 5.0 – 6 km WSW of Manhattan Beach, CA https://t.co/1Hh7bluyCO — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) November 28, 2026

Inicialmente se reportó un incendio en la refinería de Chevron del cual todavía no existen datos exactos.

Las autoridades locales informaron en redes sociales que no existía una amenaza inmediata de tsunami, pero en el trascurso del día se han producido varias réplicas de magnitud 3 o superior.

Aunque no existen reportes de personas heridas o daños catastróficos, el temblor es considerado el más fuerte de los últimos 12 años.

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, compartió un mensaje a través la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde refiere que las afectaciones después del fuerte sismo se reducen a cristales rotos.

“El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) completó hoy su segunda evaluación en toda la ciudad y ya no se encuentra en modo de emergencia sísmica tras el sismo y las réplicas de esta mañana.

Tras el sismo inicial de esta mañana, no se reportaron daños importantes a la infraestructura crítica. Hay algunas ventanas rotas y baldosas del techo sueltas en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX), pero las operaciones de vuelo no se han visto afectadas. Se han producido varias réplicas desde el sismo inicial y es posible que se produzcan más”, escribió.

? JUST NOW: A water line has BURST at LAX after a 5.0 earthquake and a string of strong aftershocks rocked Los Angeles



Reports say a broken pipe on the roof of Terminal 8 sent water pouring down through THREE FLOORS



That's on top of the SHATTERED windows and fallen ceiling? — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 28, 2026

Acto seguido, la demócrata de 73 años exhortó a la población a elaborar un plan de emergencia ante posibles replicas de mayor intensidad.

“Los angelinos deben tomar medidas para prepararse. Si siente un temblor, recuerde agacharse, cubrirse y sujetarse.

Descargue la aplicación gratuita MyShake, elabore un plan de emergencia con su familia, prepare un kit de suministros de emergencia y asegure los muebles pesados y otros artículos en su hogar”, puntualizó.

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