Walmart anuncia tres eventos de ofertas: las fechas de Black Friday y quiénes comprarán antes

Las promociones comenzarán el 12 de noviembre y se extenderán en distintas etapas hasta el 2 de diciembre. Algunas ofertas estarán disponibles primero para miembros de Walmart+.

Quienes planean comprar regalos o artículos para el hogar en Walmart ya pueden marcar el calendario. La cadena anunció tres eventos de descuentos para la temporada navideña de 2026: ofertas anticipadas de Black Friday, una segunda ronda durante la semana de Acción de Gracias y un evento de Cyber Monday.

El primer período comenzará el 12 de noviembre. Sin embargo, las fechas de internet y las tiendas físicas no coincidirán en todas las etapas. Además, determinados productos tendrán acceso anticipado para miembros de Walmart+, una condición que conviene revisar antes de organizar las compras.

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Cuándo comienzan las ofertas de Walmart

El calendario anunciado por la empresa el 26 de octubre contempla tres períodos:

La diferencia más importante aparece en el segundo evento: las ofertas de Black Friday comenzarán por internet cuatro días antes que en las tiendas. Para quienes compran desde California, el inicio digital de las 12:01 a. m., hora del Este, corresponde a las 9:01 p. m. del día anterior, hora del Pacífico.

Quiénes podrán comprar antes con Walmart+

El acceso anticipado estará limitado a ofertas seleccionadas y exclusivas de internet, denominadas por la empresa hot Deal drops. No significa que todas las promociones de noviembre requieran una membresía.

En la primera ronda, los miembros de Walmart+ podrán acceder a esos productos desde las 12:01 a. m., hora del Este, del 12 de noviembre. Las existencias restantes se abrirán al público general a la misma hora del día 13.

La segunda ronda seguirá el mismo esquema: acceso para miembros desde el 23 de noviembre y apertura al resto de los compradores el día 24, siempre que queden unidades. Esa ventaja inicial tampoco garantiza disponibilidad.

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Qué descuentos están confirmados y qué falta por conocer

Walmart anticipó promociones en regalos, juguetes, moda, belleza y hogar. Pero el comunicado presenta el calendario general: no incluye una lista completa de productos con sus precios anteriores y rebajados.

Por eso, todavía no permite determinar qué evento tendrá el mejor precio para un televisor, una computadora o un juguete concreto. Tampoco asegura que un artículo ofrecido en la primera ronda vuelva a aparecer más barato durante Black Friday o Cyber Monday.

Para preparar las compras, conviene guardar desde ahora el precio del modelo que te interesa y compararlo cuando comience la promoción. Revisa que coincidan el tamaño, la capacidad, los accesorios y el vendedor: dos productos visualmente similares pueden tener características distintas.

Antes de pagar, comprueba también el costo final con envío, la fecha de entrega y las condiciones de devolución. Si estás considerando contratar Walmart+ solo para acceder antes, incorpora el costo de la membresía al ahorro esperado.

Planifica tus compras con inteligencia y aprovecha la temporada de descuentos hasta fin de año en Estados Unidos.

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