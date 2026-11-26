El tradicional desfile de Macy’s Thanksgiving Day Parade no recorrerá las calles de Manhattan este jueves. Una poderosa tormenta obligó a los organizadores a cambiar la fecha del evento hasta el sábado 28 de noviembre, en una decisión sin precedentes por motivos meteorológicos en sus 100 años de historia.

La medida fue anunciada por Macy’s, en coordinación con las autoridades de Nueva York, ante el pronóstico de fuertes vientos, lluvias intensas e inundaciones en zonas costeras. El objetivo es evitar que las condiciones climáticas pongan en peligro a los miles de participantes y espectadores que cada año se reúnen para presenciar el espectáculo.

El desfile comenzará ahora a las 8:30 de la mañana, hora del Este, del sábado.

Trabajadores desinflan un globo después de que el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s fuera pospuesto. (Foto AP/Yuki Iwamura)

Los fuertes vientos amenazan los globos gigantes

El principal riesgo está en los enormes globos inflables que sobrevuelan las calles de Manhattan. Las fuertes ráfagas pueden hacer que pierdan estabilidad, se desvíen de su trayectoria y golpeen edificios, estructuras o incluso a las personas que siguen el recorrido.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), las condiciones previstas para este jueves podrían incluir ráfagas de hasta 60 mph (96 km/h), mientras que la Alcaldía advirtió que los vientos podrían alcanzar las 65 mph (105 km/h).

Las normas de Nueva York establecen restricciones para elevar los globos cuando los vientos sostenidos alcanzan las 23 mph (37 km/h) o las ráfagas superan las 34 mph (54 km/h).

“El clima extremo nos ha obligado a reprogramar”, explicó el alcalde Zohran Mamdani, quien insistió en que la seguridad debe estar por encima de cualquier celebración.

Según informó Reuters, la decisión se tomó después de consultar con las autoridades municipales y los organizadores del evento.

El evento se canceló debido a las condiciones previstas para este jueves que podrían incluir ráfagas de hasta 60 mph (96 km/h). Foto AP/Yuki Iwamura.

El desfile volverá el sábado por la mañana

Macy’s confirmó que la seguridad de los participantes y espectadores es su principal prioridad. El cambio también modifica la programación televisiva: NBC retransmitirá el desfile de 2025 este jueves, en lugar de ofrecer la transmisión en directo de la edición actual.

Una tradición de 100 años que rompe su historia

El desfile comenzó en 1924 y se ha convertido en uno de los acontecimientos más representativos del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Hasta ahora, solamente había sido suspendido en tres ocasiones, entre 1942 y 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los materiales utilizados para fabricar los globos se destinaron a apoyar los esfuerzos militares.

En 1971, las condiciones meteorológicas también impidieron que los globos volaran, aunque el desfile continuó.

Esta vez, la tormenta obligó a tomar una decisión distinta al cambiar toda la celebración de fecha para preservar una tradición que millones de personas esperan cada año.

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