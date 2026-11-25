Mediante un video compartido en Instagram, Lina Luaces habló de los problemas de salud que ha estado padeciendo desde el año pasado. La hija de Lili Estefan, conductora de “El Gordo y la Flaca”, confiesa que empezó a experimentar estos malestares físicos durante su participación en el certamen de belleza Miss Universo 2025, en donde representó a Cuba. El diagnóstico: esclerosis múltiple.

Esta es una enfermedad crónica y autoinmunitaria del sistema nervioso central. Algunos de sus síntomas son:

Debilidad, rigidez muscular o espasmos

Entumecimiento, hormigueo o dolor

Problemas de coordinación, equilibrio o al caminar

Visión borrosa, doble o dolor ocular

Fatiga intensa, mareos o vértigo

Cambios en el estado de ánimo, problemas de memoria o alteraciones en el control de la vejiga

Me aconsejaban retirarme de la competencia por mi salud. Pero abandonar nunca fue una opción para mí". Lina Luaces, – Modelo.

El malestar físico, según explicó, afectó su desempeño durante la competencia, pero renunciar nunca fue una opción. “Comencé a experimentar niebla mental, agotamiento extremo, pie caído y una pérdida de sensibilidad en toda mi pierna derecha, desde la cadera hasta el pie“, narró en dicho video.

Lamentablemente, toda su energía estaba centrada en el certamen de belleza; por esta razón no se hizo los exámenes necesarios para saber qué es lo que podía estar padeciendo. Seguir con los dolores sin saber qué sucede con tu cuerpo probablemente generó escenarios complicados a nivel emocional para Lina. Ella misma habla de la preocupación que la invadió. Y de cómo esta llegó a convertirse en miedo.

Durante su paso por el certamen, fue objeto de burlas y críticas crueles. Muchas personas se centraron únicamente en criticarla sin saber todo el dolor que ella estaba experimentando. Así lo recuerda Luaces. No veían el dolor, la presión ni lo que estaba viviendo en privado. “Recuerdo que le pedía a Dios un milagro”, destacó.

Lamentablemente, la gente, al no tener toda la información, no puede ser justa a la hora de criticar; sin embargo, aun sin saber qué sucede en la vida de una persona, hay muchos personajes en las redes sociales que se esconden detrás del anonimato para denostar el trabajo de alguien a quien ni siquiera conocen, simplemente porque la persona es una figura pública e hija de una celebridad.

Al terminar la competencia, tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universe 2025, Lina, como todas las delegadas, regresó a su vida cotidiana. Y aunque una vez en casa comenzó a sentirse mejor, los malestares persistían. Se sometió a pruebas que no tuvieron respuestas conclusivas y, aunque muchos a su alrededor podían pensar que todo podía estar únicamente relacionado con el estrés y el cansancio físico, ella presentía que había algo más.

¡Septiembre: esclerosis múltiple!

En un siguiente video, Lina explicó que la respuesta a su malestar llegó en septiembre, cuando una mañana se dio cuenta de que no podía mover la mano. Entró al hospital y en unos días se encontró con todo el lado derecho de su cuerpo paralizado. “Desde la cara hasta el pie”, recordó Luaces. Recibí mi diagnóstico: esclerosis múltiple, también conocida como EM.

Ante la noticia, las reacciones de las celebridades no se han hecho esperar. Personalidades como Clarissa Molina, Génesis Suero, Ninoska Vásquez, Sissi Fleitas, Maria Elena Salinas, Carlos Adyan, Rodner Figueroa, Carolina Sandoval. Todos ellos están apoyando a la hija de Lili Estefan. Aquí es donde no importa el logo o el nombre de una empresa de televisión. No existe la competencia ante la empatía y la solidaridad.

“¡Lina, Dios es tu mayor fortaleza! Te quiero mucho. “¡Eres una guerrera!”, así reza el mensaje de Clarissa Molina, compañera de Lili en “El Gordo y la Flaca”. Y así también Pamela Silva: “Tu gracia y fuerza son ejemplares. Te amamos y estamos orando por ti siempre”.

Sigue leyendo más de Lina Luaces aquí:

Lina Luaces confiesa que perdió 40 libras durante su preparación para Miss Universo

Lina Luaces asegura que sus papás limaron asperezas en el Miss Universe

Lina Luaces, hija de Lili Estefan, se sincera sobre los famosos que han intentado conquistarla