Lina Luaces asegura que sus papás limaron asperezas en el Miss Universe

Lina Luaces, Miss Cuba 2025, estuvo en el podcast de Clarissa Molina, que lleva por nombre “Claríssima”. En este programa, la hija de Lili Estefan develó que actualmente sus papás están sobrellevando una mejor relación.

Lili Estefan y Lorenzo Luaces estuvieron en Tailandia apoyando a la joven modelo y esto la hizo sentirse feliz, amada y apoyada por su familia, pero lo mejor de todo ese momento es que la situación al parecer los llevó a limar asperezas.

En declaraciones para dicho podcast dijo: “Yo los llamé un día y me dijo mi mamá que estaba desayunando con mi papá y con su novia”.

También agregó: “Casi se me salen las lágrimas de la felicidad. Yo creo que ellos sabían que eso me iba a dar mucha paz. Otro día comimos los cuatro juntos y era algo que yo nunca pensé que iba a pasar. Yo amé ver a mis padres juntos y unidos otra vez”.

Por su parte, Clarissa Molina aseguró que entiende perfectamente ese sentimiento, pues sus padres también están separados; sin embargo, se unieron para abrazarla tras lograr la victoria en el reality Nuestra Belleza Latina en el 2016, según destacó el portal de Mezcal TV.

