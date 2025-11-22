‘Despierta América’ se desvive en elogios hacia Lina Luaces tras su paso por Miss Universo

Aunque Lina Luaces no cumplió su sueño de ganar Miss Universo 2025, la hija de Lili Estefan y Lorenzo Luaces cumplió con una actuación más que destacada, lo que le valió varios comentarios y felicitaciones de quienes quedaron enamorados con su intervención.

Entre los elogios que recibió están los de ‘Despierta América’, el morning show de Univision que la llenó de hermosas palabras por su destacado desempeño en Tailandia.

“Felicidades a @linaluaces por haber quedado entre las 12 candidatas”, se lee en las descripción del video que la emisión compartió en su cuenta de Instagram sobre lo logrado por la hija de la presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’.

La publicación estuvo acompañada de un video que hizo un resumen de lo que fue este año para la joven de origen cubano, quien cumplió su sueño de representar a sus raíces en el certamen de belleza más prestigiado del mundo.

“Aquí en ‘Despierta América’ queremos también felicitar a Lina Luaces, Miss Cuba e hija de nuestra querida Lili Estefan, quien estuvo entre las 12 finalistas. Lució guapísima y, además qué gran desempeño en este que es su primer gran certamen a nivel internacional”, dijeron en ‘Despierta América’.

En la misma emisión detallaron que le auguran un gran futuro en el mundo de las pasarelas y en una posible nueva participación en Miss Universo.

“Yo creo que en el futuro se estará colando entre las tres finalistas o llevarse la corona. Así que felicidades querida Lina de parte de toda tu familia de ‘Despierta América’ y un abrazo a esa mamita que estuvo con ella desde el principio hasta el final”, dijo Satcha Pretto en el morning show.

Los elogios no se limitaron solo a ‘Despierta América’, pues las redes también se llenaron de comentarios positivos hacia ella pese al escepticismo que existía con respecto a su participación.

“Ella representó a Cuba muy bien”, “Me encantó su traje típico y cómo lo llevó”, “Lina es muy bonita”, “Lina súper elegante y bellísima”, se lee en algunos de los comentarios que recibió.

