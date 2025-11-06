Lili Estefan sale en defensa de su hija Lina y asegura que sí apoyó a Miss México versus Nawat

El conflicto entre Miss México y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del evento en Tailandia, ha trascendido a tal punto que todas aquellas que apoyaron a Fátima Bosch están siendo enaltecidas ante el ojo público y las que no, están siendo señaladas. Cuando la verdad es que existen una serie de razones válidas para poder comprender que unas hayan reaccionado más rápido que otras.

Nawat solicita un representante del Miss Universe con plena autoridad para evitar más complicaciones



Para empezar, la barrera del idioma. Tanto Bosch como Nawat sostuvieron esta discusión en inglés, en el que, la verdad, el acento de Nawat hace que no sea sencillo entender lo que dice en varias ocasiones. Aquí es donde debe reconocerse que no todas las delegadas de cada país tienen como primer idioma el español y muchas otras incluso no lo nominan.

La capacidad de reacción de los seres humanos no es la misma. Hay personas que asumen y asimilan lo que sucede a su alrededor a una velocidad diferente.

Tomando en cuenta todo lo anterior, los señalamientos específicos hacia Lina Luaces, Miss Cuba, son injustos. Su mamá, Lili Estefan, ha salido en defensa de Lina, según reportó Mezcal TV, a través de su red social en X, anteriormente conocida como Twitter.

El mensaje de la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ reza de la siguiente manera: “Amamos a Fátima. Yo estaba ahí cuando salió a hablar con la prensa y los missólogos; por favor, escuchen mi voz cuando ella terminó de hablar. Le grité: “¡Bravo, Fátima, bravo, bravo, bravo!” Mi hija fue de las primeras en salir con el primer grupo que abandonó el certamen, infórmense antes de inventar”.

