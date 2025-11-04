Nawat solicita un representante del Miss Universe con plena autoridad para evitar más complicaciones

¡Todo mal! La organización de la edición 74.ª del certamen de belleza “Miss Universe” está dejando mucho que desear. Hoy es de conocimiento público el frente encontronazo entre Fátima Bosch, Miss México, y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del evento en Tailandia.

Bosch y Nawat discutieron abiertamente y todo el intercambio de opiniones e insultos hacia Miss México se transmitió en vivo desde la página oficial de Facebook de Miss Universe Thailand. Este acusaba a la tabasqueña de no querer colaborar grabando videos promocionales sobre Tailandia, a lo que Miss México intentaba explicar que todo partía de un error de comunicación entre su delegación y las exigencias de Itsaragrisil.

Lamentablemente, este nunca le dio la oportunidad de explicarse abiertamente. La calló en reiteradas ocasiones e incluso solicitó el ingreso de autoridades para sacarla del evento. Y por si esto no fuera suficiente, tuvo la osadía de insultarla tanto a ella como a su delegación diciéndole: “Es un cabeza hueca. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”. ¡Inaudito!

Para leer más sobre todo el incidente haz click aquí.

Todo lo anterior ha desencadenado en un video del presidente de Miss Grand International y coorganizador del evento en Tailandia, en donde hace un llamamiento a los organizadores del certamen, en el que pide envíen un representante con plena autoridad en temas del Miss Universo para evitar errores de comunicación.

Para empezar, ¿cómo es posible que no haya un representante del certamen en Tailandia?

En su publicación pide disculpas públicas si en algún momento su comportamiento no fue apropiado o causó molestias. Lamentablemente, sus palabras no han surtido efecto; la opinión pública generalizada no le cree y muchos cuestionan su forma de ser, alegando que si es capaz de tratarlas así en público, cómo será en privado.

Sigue Leyendo más de Miss Universe aquí:

· Drama en Miss Universo: El tenso cruce entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

· Carlos Adyan y Jessica Carrillo se unen como conductores al Miss Universe 2025, junto a Julia Gama como reportera

· Lupita Jones se sincera sobre su salida de Miss Universo: “Me sacaron a la mala”