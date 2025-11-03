Carlos Adyan y Jessica Carrillo se unen como conductores al Miss Universe 2025, junto a Julia Gama como reportera

Desde Tailandia, Telemundo estará transmitiendo la edición 74 del Miss Universe 2025. Todo se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre, en el horario de las 7pm ET/6 pm CT/4 pm PT. Y hoy la cadena confirmó que Carlos Adyan y Jessica Carrillo se unen como conductores junto a Jacqueline Bracamontes y Danilo Carrera.

Recordemos que este certamen reunirá a más de 130 mujeres de todo el mundo compitiendo por el codiciado título. Pero a esta noticia también se suma la de Julia Gama. La carioca estará como reportera detrás de bambalinas, y expondrá todo lo que pasa detrás del escenario de este certamen internacional, donde al final Victoria Kjær Theilvig coronará a su sucesora.

¿Quién es Carlos Adyan?

El público hispano lo conoce como conductor de los programas “En Casa con Telemundo” y “Pica y se Extiende”. Este puertorriqueño también ha sido anfitrión de numerosos especiales de la cadena, entre los que se destacan: “Premios Billboard de la Música Latina”; fue coanfitrión en los programas especiales: “Miss Universe”, “Camino a la Corona”, “Macy’s Thanksgiving Day Parade” y “Bienvenido, el especial de fin de año”, entre otros.

¿Qué sabemos de Jessica Carrillo?

La conductora de “Al Rojo Vivo”, el año pasado formó parte del Comité de Selección en la pasada edición. Y al igual que Carlos Adyan, Carillo también ha participado de la co-conducción de programas como “Premios Billboard de la Música Latina” y los “Latin American Music Awards”.

También ha realizado la cobertura de los Juegos Olímpicos Río 2016, los Mundiales de Fútbol en Rusia y Catar, y otras ediciones de Miss Universe, entre otros.

¿Qué sabemos de Julia Gama?

Este año Telemundo nos sorprende con que Julia Gama también será parte de esta producción como reportera del backstage. En el mundo de la belleza, esta carioca se dio a conocer por ser primera finalista en Miss Universe 2020.

Dicha plataforma le sirvió para ser considerada una pieza fundamental para “La Casa de los Famosos 2” de Telemundo. También formó parte de “La Casa de los Famosos All-Stars” y muchos también aprendieron a conocerla en “Los 50”.

Su espíritu aventurero la llevó a ser parte de la primera temporada del reality “La Isla”. Desafío Extremo”, en donde demostró su capacidad de lucha, teniendo que abandonar la competencia después de una severa lesión.

