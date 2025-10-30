Jacky Bracamontes y Danilo Carrera repetirán como presentadores en Miss Universo 2025

El próximo jueves 20 de noviembre conoceremos a la nueva Miss Universo, pero mientras eso sucede Telemundo continúa compartiendo con su audiencia parte de la cobertura que tendrán desde Tailandia, país que albergará el importante certamen de belleza.

La mañana de este jueves la señal dio a conocer, por medio de sus redes sociales y de algunos de sus programas, que Jacky Bracamontes y Danilo Carrera volverán a hacer mancuerna como presentadores.

“Anuncio importante! Jacky Bracamontes y Danilo Carrera serán los conductores de #MissUniverso ✨¡No te pierdas el próximo 20 de noviembre una noche llena de elegancia, belleza y mucho brillo! Te traeremos EN VIVO desde Tailandia 🇹🇭”, informó ‘Hoy Día’ por medio de sus redes sociales.

La confirmación de ambos animadores dividió opiniones en las redes sociales, pues no faltaron los que aseguraron que preferían que ese honor fuera para Andrea Meza y que a Jacky la dejaran descansar, pues consideran que ya ha encabezado varios certámenes de Miss Universo, pero también hubo quienes apoyaron su nombramiento.

“Bravo! Siempre espectacular! ♥️”, “De la altura de ella toda una Dama😍”, “La mejor conductora @jackybrv y también me gusta Danilo Carrera como conductor”, “Siempre son acertados sus comentarios 😍 @telemundo“, se lee en tan solo algunos de los comentarios que ha recibido Jacky.

Hasta el momento ni Jacky, ni Danilo, han compartido sus primeras impresiones tras la confirmación de su nombramiento, solo ella se limitó a decir que ya está más que lista para el viaje.

