Lina Luaces, hija de Lili Estefan, lanza mensaje a quienes la critican por no hablar bien español

Lina Luaces, quien es hija de Lorenzo Luaces y de Lili Estefan, compartió en sus redes sociales un video con el que busca crear conciencia tras las críticas que ha recibido tras haberse coronado como Miss Cuba y ser la encargada de representar a la isla en Miss Universo el próximo mes de noviembre.

La bella joven, quien nació en Miami, ha sido duramente criticada porque el español no es su primer idioma, por su acento y también porque no conoce el país al que representará, pero pese a ello, y a las críticas, está feliz de representar a sus raíces.

“Ha sido un mes largo, lleno de caos, crecimiento y trabajo sin parar. Ahora que por fin he tenido un momento para hacer una pausa y reflexionar, solo quiero decir gracias a Dios y a todos los que me han apoyado, muchísimas gracias. Los amo. Siempre estarán a mi lado y en mi corazón”, se lee al inicio de su texto.

A continuación le envió un mensaje a sus haters, quienes en el último mes han llenado sus redes sociales de insultos, críticas y de todo tipo de comentarios de mal gusto, los cuales no hicieron más que fortalecerla y así lo hizo saber.

“A los que me arrastraron, me criticaron, me humillaron y descargaron su odio hacia mí en las distintas plataformas digitales, gracias también, por enseñarme dos grandes lecciones: Primero, a no ser como ustedes. Y segundo, por ayudarme a darme cuenta de que las cosas que criticaban, como mi acento, el hecho de no haber nacido en Cuba sino en Miami producto del exilio, y no hablar un español perfecto, no eran debilidades, sino mis mayores fortalezas”, se dijo convencida la joven.

Su mensaje, que lo escribió en inglés y en español, se llenó de corazones rojos y de comentarios de felicitación por la manera en que transformó las críticas en su principal fortaleza.

“👏👏👏 qué mensaje más poderoso!”, le escribió Juan Manuel Cortés, mientras que Prince Julio César también la llenó de elogios: “Mi Lina recuerda lo que hablamos para llegar a este mensaje tan maravilloso, cuando tu alma habla traspasa fronteras déjala hablar cariño porque esa es tu fortaleza 😍”.

