Lina Luaces responde a quienes aseguran que los Estefan compraron su corona de Miss Cuba

La modelo Lina Luaces, quien es hija de Lili Estefan y Lorenzo Luaces, ha estado en la mira desde que la coronaron como Miss Cuba 2025, lo que le dará el honor de representar a la isla en Miss Universo, certamen que se llevará a cabo en noviembre de este año en Tailandia.

A pesar de que la joven nacida en la Florida se preparó por meses para ser reconocida dentro del certamen, su coronación no ha estado exenta de la polémica, pues no han faltado los que la han criticado por no haber nacido en Cuba y por no hablar español a la perfección.

Otras de las críticas han estado relacionadas a su familia, los Estefan, luego de que sus haters aseguraran que su familia pagó para que le dieran la corona y así ayudarla a cumplir su sueño de competir en Miss Universo.

Aunque ni ella, ni su familia, habían respondido de manera específica sobre el supuesto pago de una fuerte cantidad de dinero, Emilio Estefan ya lo hizo luego de que el Periódico Cubano, un medio de la isla, publicara un artículo que involucra a los Estefan y el supuesto pago de $200,000 dólares al cambio de la corona.

El empresario reaccionó por medio de sus redes sociales, en donde aseguró que él y su familia serían incapaces de pagar esa cantidad de dinero por una coronación viendo el hambre y otras necesidades que hay en el mundo.

“Con toda la necesidad que hay en el mundo JAMÁS haríamos algo así. Paren de difundir estas mentiras y locuras”, respondió el esposo de Gloria Estefan.

La publicación de Emilio Estefan ya se hizo eco en Lina, quien no solo la compartió en Instagram Stories, sino que también la acompañó de un emoji de beso, con lo que quiso mostrar su agradecimiento porque su tío abuelo salió en su defensa.

Emilio Estefan defendió a Lina y ella se lo agradeció (Lina Luaces/Instagram) Crédito: Lina Luaces/Instagram | Cortesía

Además de esa publicación, Lina apoyó la postura de Emilio Estefan y en una publicación posterior replicó una estrofa de la defensa de su tío.

“JAMAS haríamos algo así”, se lee en un fragmento del texto que Lina repostero y que lo destacó subrayándolo de amarillo.

Lina Luaces defendió que nadie pagó por su corona (Lina Luaces/Instagram) Crédito: Lina Luaces/Instagram | Cortesía

Sigue leyendo: