Lina Luaces, hija de Lili Estefan, se corona como Miss Cuba 2025

Lina Luaces, hija de la reconocida presentadora de televisión Lili Estefan, se ha coronado como Miss Cuba 2025 luego de una ardua competencia celebrada en la ciudad de Miami, Florida. ¡Aquí te contamos los detalles de lo ocurrido durante la velada!

Fue durante la noche del martes 8 de julio que la joven de 22 años, quien representó a la ciudad de Santiago de Cuba, se llevó el gran triunfo ante las 17 candidatas que formaron parte del certamen.

Ante una gran audiencia en el Parque Milander de Hialeah, Florida, el presentador Carlos Adyan reveló el nombre de la gran ganadora de la noche: Lina Luaces. Y, como ya es tradición, la reina de belleza recibió la corona a manos de su antecesora, Marianela Ancheta.

En segundo y tercer lugar de la competencia se colocan Lisbeth Fernández y Vanessa Villareal, respectivamente.

Con este resultado queda decidido que Lina Luaces será la representante de Cuba en la edición 74 del Miss Universo, misma que se realizará el próximo 21 de noviembre, en el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia. Se sabe que esta contará con la presencia de Victoria Kjær Theilvig (Dinamarca), actual dueña de la corona y quien le cederá el puesto a su sucesora.

Las primeras palabras de Lina Luaces tras ser coronada como Miss Cuba 2025

En medio de la euforia que generó su triunfo, la representante cubana se pronunció al respecto en una charla con el portal People en Español, donde reiteró su emoción por ser la segunda mujer en ganar el título de Miss Universo Cuba desde el regreso de esta nación al certamen de belleza.

“Desde chiquita siempre he dicho que ser una mujer cubana en Estados Unidos es algo que me llena de orgullo. Para mí, ser cubana no es solo una etnia, es un símbolo. Es símbolo de esperanza, de fuerza, de resiliencia, y de mucho sacrificio y trabajo duro“, indicó a la reconocida revista.

Y es que a pesar de haber nacido y crecido en Miami, para ella es todo un honor ser representante de sus raíces a nivel internacional, así lo dio a conocer en una entrevista previa al certamen de belleza.

“Ni lo pensé. Quería que fuera Cuba para honrar a mi familia y a mis raíces (…) Siempre he dicho que me siento más cubana que americana, porque así es como crecí, con los valores que tengo, la comida que como“, declaró durante su visita al programa “El Gordo y la Flaca”.

