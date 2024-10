Lili Estefan le manda un mensaje a Marjorie de Sousa por polémica con Julián Gil

Recientemente, Lili Estefan, reconocida presentadora del programa ‘El Gordo y la Flaca’, se pronunció sobre la polémica entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, que gira en torno a su hijo Matías.

En una entrevista, Marjorie criticó las declaraciones de Julián, quien solicitó nuevamente ver a su hijo, y expresó su descontento por cómo se le defiende en el programa.

Sobre este tema, la conductora aclaró: “Obviamente El Gordo y la Flaca es un programa que recibe a todos. Hemos escuchado en varias ocasiones la opinión de Julián Gil, quien se ha desbocado en redes sociales pidiendo ser parte del crecimiento de Matías”.

Estefan subrayó que el programa no toma partido, pero destacó que la versión de Julián parece certera.

“Madre y padre deben crecer con su hijo. No importa si el matrimonio no funcionó; ambos padres deben hacer el esfuerzo para que el niño crezca con amor y unión”. Lili Estefan – Presentadora 'El Gordo y la Flaca'

Esto dijo Roberto Hernández

En la conversación, también participó Roberto Hernández, compañero de Lili en el programa: “A pesar de que seas un mal marido, eso no te convierte en un mal padre”. Además, hizo énfasis en que, aunque Marjorie ha expresado que es la única que cuida de Matías, aún no ha dado su versión sobre por qué no permite que Julián lo vea.

Lili Estefan reiteró en que el objetivo principal -de sus palabras- es el bienestar del niño, afirmando que “al final Julián Gil es su papá”.

La situación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil ha sido tensa durante años, con múltiples momentos de controversia que han mantenido a la pareja en el ojo público.

Esta polémica deja como reflexión la importancia de la comunicación y la cooperación entre padres. Incluso, en medio de desacuerdos personales, es indispensable asegurar un entorno favorable para los hijos, esto según recomendaciones de terapeutas familiares.

Mientras tanto, la discusión sobre Marjorie de Sousa y Julián Gil sigue abierta, y los espectadores continúan atentos a los próximos movimientos en esta saga familiar.

Seguir leyendo: