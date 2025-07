Lina Luaces revela que ganó Miss Cuba gracias a los consejos de Clarissa Molina

La modelo Lina Luaces, quien es hija de Lili Estefan, se sinceró en una conversación que tuvo con Clarissa Molina sobre la importancia que la presentadora dominicana tuvo en su reciente triunfo como Miss Cuba.

Lina habló sobre este tema en la reciente visita que hizo a ‘El Gordo y La Flaca’, el show de Univision que su mamá encabeza desde hace 27 años y del que Clarissa también forma parte.

“Clarissa, yo diría que yo no pude hacer esto sin ti. Casi yo todos los días le enviaba recados: ‘Clarissa, ayúdame, que yo soy modelo, yo no sé cómo hacer esto, necesito tus consejos’, pero ella me ayudó mucho. Estoy tan agradecida de que puedo tener una amiga en esta industria”, dijo la hoy Miss Cuba, mientras abrazaba a la exrepresentante de Miss República Dominicana.

Tras los dichos de Lina, Clarissa apuntó que la joven siempre abrazó y aceptó con humildad los consejos que le dio, lo cual habría sido clave para que pudiera alcanzar sus objetivos personales en el certamen de belleza.

“Cuando llamabas en ese estado emocional y con tantas preguntas y dudas, los recibiste siempre con el corazón humilde y eso es muy importante en esta jornada, tu humildad, recibir los consejos, las críticas constructivas”, le dijo Clarissa sobre la postura que adoptó la joven nacida en Estados Unidos, pero de raíces caribeñas.

A pesar de que aún faltan cuatro meses para el certamen de Miss Universo, a celebrarse en Tailandia, Lina Luaces está ya muy metida en su papel y ya comenzó a cuidar todo lo que come.

“Tailandia me espera, estoy muy dedicada a esto y yo sé que puedo lograr cualquier cosa con disciplina”, continuó Lina, quien no cree que su nuevo rol sea sinónimo de sacrificios, sino algo que necesita hacer para lograr sus objetivos.

Lina adelantó que en estos meses previos se meterá de lleno la gimnasio, así como también tomará clases de oratoria en español y en inglés, pues quiere dejar la mejor impresión en el certamen que reunirá a las mujeres más bellas del planeta.

