Lina Luaces habla de sus inseguridades: “He aprendido a aceptarlo… no hay nada que yo pueda hacer”

En el mundo de la belleza existen muchas inseguridades y, a lo largo de los años, son muchas las modelos que han develado las batallas internas que han librado alrededor de estos temas.

Lina Luaces, la actual Miss Cuba, ha expresado la suya y está relacionada con su estatura. La hija de Lili Estefan tiene 22 años y mide 1.82 centímetros de altura. Esto es completamente normal, tomando en cuenta que su mamá, la conductora de El Gordo y la Flaca, mide 1.70 m, mientras que su papá, Lorenzo Luaces, mide 1.95 m.

Sobre la inseguridad que su altura le ha provocado, dice: “Antes lo odiaba mucho, pero mucho, porque cada vez que conocía a alguien, lo primero que me decían era: ‘¡Wow!, eres muy alta’. Y me dolía mucho, pero ahora he aprendido a aceptarlo porque no hay nada que yo pueda hacer al respecto”.

Esta conversación surgió a raíz de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó a través de su cuenta de Instagram, en donde la joven reveló que una de las cualidades que más le ha provocado inseguridades es su altura.

En el mundo de la moda, lo que para Lina ha sido una inseguridad es literalmente una característica particular que la hace perfecta para las pasarelas. Khloé Kardashian es más alta que todas sus hermanas y en sus redes sociales muchos siempre le han dicho que bien podría haber iniciado una carrera como modelo de pasarela por lo mismo.

Del clan Kardashian-Jenner, la única que hizo carrera en dicha industria es Kendall Jenner.

Sigue Leyendo más de Lina Luaces aquí:

· Lina Luaces defiende su triunfo en Miss Cuba tras críticas por no haber nacido en la isla

· ¿Lina Luaces se perfila como favorita para el Miss Universe 2025?

· Lina Luaces revela que ganó Miss Cuba gracias a los consejos de Clarissa Molina