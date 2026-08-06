Exabogado de Trump anticipa que se caerá su demanda de $10,000 millones de dólares en contra de la BBC

Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, prevé que el presidente terminará retirando su demanda de $10,000 millones de dólares en contra de la Corporación Británica de Radiodifusión, popularmente conocida en el Reino Unido como BBC.

El equipo legal del magnate neoyorquino alega que la compañía británica fabricó un montaje para exhibirlo en un documental del programa Panorama emitido en 2024.

La presunta anomalía consistió en editar fragmentos separados de un discurso emitido por Trump el 6 de enero de 2021, lo cual dio la impresión de que había dado la orden para que un grupo de civiles acudieran de manera violenta al Capitolio.

Aunque la BBC aceptó haber cometido un error y ofreció un a disculpa, el republicano de 80 años asegura que su reputación se vio afectada y eso le generó desprestigio e impidió concretar varios negocios millonarios.

Por ello, exige $10,000 millones de dólares en compensación, una suma nunca antes vista en una demanda de ese tipo.

La BBC se niega a ofrecerle una compensación a Donald Trump y peleará en los tribunales para no hacerlo. (Crédito: Kirsty Wigglesworth / AP)

Sin embargo, la amplia experiencia de Michael Cohen en materia legal le permite anticipar que la demanda no procederá y, llegado el momento, Trump desistirá en continuar adelante.

“No creo que este sea un caso que se pueda ganar. Probablemente, el equipo legal no le dio el mejor consejo al respecto”, indicó durante su participación en el programa de radio “The Dan Abrams Show”, el cual trasmite SiriusXM.

El abogado encargado de representar al magnate neoyorquino durante varios años planteó que el verdadero objetivo detrás de la multimillonaria demanda consiste en lograr un acuerdo compensatorio similar a los alcanzados con las cadenas de televisión estadounidenses Columbia Broadcasting System (CBS), en 2025; y American Broadcasting Company (ABC), en 2024. No obstante, anticipa un proceso más complejo.

“No todos los casos van a terminar así, y desde luego no este con la BBC. Creo que hay demasiado en juego para él”, enfatizó.

Michael Cohen es de las pocas personas que conocen las entrañas del imperio financiero de Donald Trump y debido a ello la relación entre ambos terminó muy mal después de fungir como intermediario para negociar el silencio de la estrella porno Stormy Daniels sobre la relación sentimental que sostuvo con el actual presidente.

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