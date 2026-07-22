Juez ordena a Trump entregar registros financieros en demanda de BBC por difamación

Un juez federal de Florida ordenó al presidente Donald Trump entregar parte de sus registros financieros como parte del proceso judicial derivado de la demanda por difamación que presentó contra la BBC, en la que reclama $10,000 millones por un documental transmitido en 2024.

La decisión representa un primer triunfo procesal para la cadena británica, que busca acceder a información financiera para evaluar si el mandatario puede respaldar su afirmación de que el documental afectó su reputación y provocó pérdidas económicas, informó The Wrap.

La justicia considera relevantes las finanzas de Trump

La jueza magistrada Enjoliqué Lett autorizó la solicitud de la BBC para obtener información relacionada con el fideicomiso revocable de Donald J. Trump, al considerar que el propio presidente colocó en el centro del litigio el impacto que el documental habría tenido sobre su imagen y sus negocios.

Durante la audiencia, la jueza explicó que la reputación, las propiedades y las empresas de Trump forman parte de las cuestiones que deberán analizarse durante el proceso.

“Toda la marca, las propiedades y los negocios del presidente Trump están en entredicho o se dice que lo han estado. Daños a la reputación, daños económicos, todo eso está ahora en juego en este caso”, afirmó la jueza Enjoliqué Lett, de acuerdo con la audiencia judicial.

El fallo todavía puede ser impugnado ante el juez federal Roy Altman.

La BBC busca demostrar si existió daño económico

La demanda fue presentada por Trump en diciembre pasado después de que el programa Panorama, de la BBC, editara fragmentos de su discurso del 6 de enero de 2021. El mandatario sostiene que la edición dio la impresión de que incitó directamente a la violencia durante el asalto al Capitolio.

Posteriormente, el presidente de la BBC, Samir Shah, reconoció que la edición generó una “impresión errónea”, aunque aseguró que se trató de un error involuntario.

Durante la audiencia, el abogado de Trump, Al Brito, argumentó que la demanda ya no busca compensaciones relacionadas con el valor de sus empresas, sino únicamente por el supuesto daño a su reputación.

En respuesta, el abogado de la BBC, Chuck Tobin, sostuvo que la imagen pública y los negocios del presidente son inseparables, por lo que los registros financieros son relevantes para el caso.

Además de esta disputa, la BBC mantiene una petición para que el caso sea desestimado al considerar que no existen suficientes vínculos con Florida para que el litigio continúe en ese estado. Esa solicitud sigue pendiente.

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