Juez rechaza que presunto autor del atentado con bombas del 6 de enero esté protegido por indulto de Trump

Un juez federal resolvió que Brian Cole Jr., acusado de colocar dos bombas caseras cerca de las sedes de los partidos Republicano y Demócrata antes del asalto al Capitolio, no puede acogerse a los indultos otorgados por el presidente Donald Trump a los implicados en los disturbios del 6 de enero de 2021.

La decisión representa un revés para la defensa de Cole, que buscaba la desestimación de los cargos al sostener que sus acciones estaban directamente relacionadas con los acontecimientos que derivaron en el ataque al Congreso estadounidense.

Sin embargo, el tribunal concluyó que la proclamación presidencial no cubre su caso, según se puede leer en los documentos judiciales presentados ante una corte federal.

El tribunal limita el alcance del indulto

El juez federal Amir Ali explicó que el texto del indulto firmado por Trump establece de manera expresa que la medida aplica únicamente a personas que ya habían sido condenadas por delitos relacionados con los hechos del 6 de enero.

El magistrado recordó que Brian Cole Jr. ni siquiera había sido acusado cuando Trump emitió la proclamación presidencial, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el documento.

Los abogados del acusado argumentaron que las bombas fueron colocadas el 5 de enero de 2021, pero descubiertas un día después, durante el desarrollo del ataque al Capitolio, por lo que consideraban que los hechos formaban parte de la misma controversia política derivada de las elecciones presidenciales de 2020.

Acusaciones incluyen terrorismo y explosivos

De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ), Cole enfrenta cargos por transporte interestatal de explosivos e intento malicioso de utilizar explosivos. Posteriormente, la Fiscalía añadió acusaciones por terrorismo y posesión de armas de destrucción masiva.

Aunque los artefactos nunca explotaron, el FBI sostiene que eran completamente funcionales y representaban un riesgo real para la población.

El acusado se declaró inocente de todos los cargos y continuará enfrentando el proceso judicial.

Los indultos emitidos por Donald Trump al regresar a la Casa Blanca beneficiaron a cerca de 1,500 personas procesadas o condenadas por los disturbios del 6 de enero, aunque esta resolución judicial deja claro que la medida no se extiende automáticamente a investigaciones relacionadas con esos acontecimientos.

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