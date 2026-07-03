Trump evalúa conceder 250 indultos por el aniversario 250 de EE.UU.

La Casa Blanca estudia la posibilidad de anunciar hasta 250 indultos presidenciales como parte de las celebraciones por el aniversario 250 de EE.UU., una iniciativa que, de concretarse, convertiría el poder de clemencia del presidente Donald Trump en uno de los ejes de las festividades del 4 de julio.



De acuerdo con un reportaje de The Atlantic, la propuesta ha sido bautizada internamente como “250 indultos por 250 años” y busca vincular el concepto de libertad que representa la independencia estadounidense con la concesión de perdones presidenciales. Sin embargo, hasta el momento la iniciativa no ha sido presentada formalmente al mandatario y sigue generando divisiones entre sus propios asesores.

La propuesta divide a los asesores de Trump

Según el medio antes citado, algunos colaboradores consideran que una medida de este tipo fortalecería la imagen de un Donald Trump dispuesto a ejercer plenamente sus facultades constitucionales, mientras que otros advierten que podría generar un costo político, especialmente entre legisladores republicanos.



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente toma “muy en serio” su facultad constitucional para conceder indultos.



“Contamos con un riguroso proceso de revisión en el que participan el Departamento de Justicia y la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca antes de que cualquier caso llegue al escritorio del presidente”, declaró Leavitt.

Aunque la administración no confirmó la existencia de una lista definitiva, The Wall Street Journal ya había informado en mayo que la posibilidad de conceder alrededor de 250 indultos estaba siendo analizada.

Crece la presión para obtener un indulto presidencial

El posible anuncio ha provocado una intensa actividad entre abogados, cabilderos y personas cercanas al círculo de Trump. De acuerdo con The Atlantic, numerosos despachos legales han recibido un aumento inusual de solicitudes para gestionar peticiones de clemencia.



Entre los nombres que, según el reportaje, han sido mencionados en conversaciones internas figuran el empresario malasio Jho Low, buscado por el escándalo financiero de 1MDB; el rapero Pras Michel, integrante de Fugees, y Nicole Daedone, fundadora de OneTaste, condenada por un caso de trabajo forzoso.

El medio también señala que algunas personas cercanas al proceso afirman que intermediarios estarían ofreciendo facilitar contactos con la Casa Blanca a cambio de sumas que oscilarían entre $1 millón y $2 millones, aunque la administración rechazó cualquier insinuación de tráfico de influencias.



Mientras tanto, la decisión final permanece en manos del presidente. Si la propuesta prospera, marcaría uno de los mayores paquetes de indultos presidenciales de la historia reciente y convertiría el aniversario 250 de EE.UU. en un momento clave para la política de clemencia de la administración Trump.

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