Pasaporte conmemorativo de EE.UU. viene acompañado de una foto de Trump y una leyenda de advertencia

A una semana de conmemorarse 250 años de la independencia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump compartió una imagen del diseño que tendrá la edición especial de los pasaportes emitidos por el gobierno.

El documento de identidad será distribuido entre los estadounidenses interesados en solicitarlo durante la fase de implementación, siempre que existan ejemplares disponibles., pues su edición será limitada.

A través de un mensaje compartido en la plataforma Truth Social, el mandatario de la nación mostró como luce el interior del documento acompañado de un mensaje dirigido a quienes pretenda ingresar al país.

Tal y como Trump se lo había especificado al equipo encargado de rediseñar el pasaporte, se incluye una página donde aparecen varios elementos como son: una imagen suya frente al Escritorio Resuelto, el texto de la Declaración de Independencia original de fondo y su firma en la parte inferior.

En la página opuesta luce una ilustración del cuadro denominado “La Declaración de Independencia” obra inicialmente creada en 1817 y culminada un año después por el pintor y arquitecto John Trumbull.

En la primera propuesta de diseño, la imagen de Trump se focalizaba prácticamente en la expresión de su rostro. (Crédito: Jon Elswick / AP)

A diferencia del boceto del documento presentado en abril, además de una imagen distinta del mandatario, también se le agregó la leyenda ‘¡Bienvenido, pero pórtate bien!'”, la cual es una advertencia real, pues a lo largo de los meses que implica el retorno del magnate neoyorquino a Washington, ha demostrado que no le tiembla la voz para ordenar el despliegue de la Guardia Nacional cuando alguna acción intimidante pone en riesgo a la seguridad nacional.

Con los rediseños y ajustes exigidos por el mandatario estadounidense en distintos símbolos nacionales, resulta evidente quesu objetivo consiste en dejar plasmado el sello de su trabajo al frente de gobierno.

Sin embargo, sus detractores consideran inadecuado que su firma aparezca en algunos billetes, algo inédito para un presidente en ejercicio.

Cabe señalar que, mientras los estadounidenses se preparan para festejar por otro año más de la Independencia de su nación con Donald Trump encabezando varios de los eventos, al otro del mundo continúa en desarrollo una guerra declarada a Irán, país al cual se le niega la independencia de continuar con su programa nuclear.

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