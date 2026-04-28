El Departamento de Estado emitirá un nuevo pasaporte con el rostro de Donald Trump integrado

Con el objetivo de conmemorar el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, el Departamento de Estado emitirá un nuevo pasaporte con el rostro del presidente Donald Trump integrado en la contraportada.

Fox News Digital asegura haber obtenido los nuevos diseños de pasaportes que forman parte de una edición limitada donde también se incluye la firma del mandatario en color dorado.

En uno de los diseños de pasaporte alternativo aparece la cara del republicano de 79 años rodeada por el texto de la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense con su firma anexada.

Asimismo, en otra página aparece la pintura de los padres fundadores firmando la Declaración de Independencia.

Se proyecta que este nuevo modelo de documento estará disponible a partir del verano como parte de los festejos

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