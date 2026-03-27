La firma de Donald Trump aparecerá en billetes de un dólar

La firma del presidente Donald Trump será incluida en los billetes de un dólar, algo considerado inédito, pues será la primera ocasión en que un mandatario en funciones aparezca en billetes de papel los cuales serán puestos en circulación antes del 4 de julio.

Aunque existe el precedente de que, en 1926, el entonces presidente Calvin Coolidge colocó su rostro en una moneda de un dólar como parte de las actividades para celebrar el aniversario 150 de Estados Unidos, ningún otro mandatario en activo había replicado tal acción y mucho menos en un billete en circulación.

De hecho, la ley estadounidense que se encuentra vigente prohíbe mostrar la imagen de un presidente en ejercicio o de un ex mandatario de la nación vivo en una moneda.

En términos precisos, sólo hasta dos años de haber muerto, es posible que su imagen pueda aparecer en una moneda.

Sin embargo, a través de un comunicado, Scott Bessent, secretario del Tesoro, dio a conocer que se hará una excepción en el caso de Donald Trump pues, en el marco de la celebración por los 250 años de de la independencia de Estados Unidos, se le pretende reconocer la trascendencia de su legado político.

“No hay mejor manera de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que con billetes de dólar estadounidense que lleven su nombre, y es muy apropiado que esta moneda histórica se emita en el 250 aniversario”, detalla la misiva.

La serie de billetes de un dólar que se fabrique en los próximos días tendrán un valor histórico al agregarles la firma de Donald Trump. (Crédito: Matt Slocum / AP)

Al respecto, los miembros del Partido Demócrata en el Congreso presentaron un proyecto de ley dirigido a prohibir que la imagen de cualquier presidente, vivo o en ejercicio, aparezca en cualquier moneda acuñada o en billetes fabricados en territorio estadounidense.

No obstante, la medida tendría que ser retroactiva y carecería de aplicación al menos para los proyectos donde ya se tiene contemplado al actual mandatario de 79 años.

A sabiendas de que no está prohibido que un presidente en ejercicio aparezca en monedas conmemorativas, se tiene previsto que la imagen de Trump sea acuñada en una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates.

La propuesta fue aprobada la semana pasada y la Casa de Moneda de Estados Unidos ya se prepara para iniciar su producción.

Sigue leyendo:

• Aprueban moneda de oro con imagen de Trump por los 250 años de EE.UU.

• Trump podría ser la imagen de una moneda de $1

• Congresista demócrata presenta una demanda para eliminar el nombre de Donald Trump del Kennedy Center