Alerta por Mundial 2026 en EE. UU.: ONG advierten riesgos a viajeros

A poco más de un año del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, más de 120 organizaciones de la sociedad civil emitieron una inusual advertencia de viaje para Estados Unidos. El mensaje es directo: aficionados, periodistas, jugadores y visitantes podrían enfrentar riesgos relacionados con derechos humanos durante su estancia en el país.

De acuerdo con información difundida por organizaciones como Amnistía Internacional y la Unión Americana de Libertades Civiles, el endurecimiento de políticas migratorias y de seguridad bajo el liderazgo de Donald Trump podría impactar directamente a quienes viajen al torneo.

El comunicado señala que, ante la falta de acciones claras por parte de la FIFA y de autoridades locales, existen múltiples riesgos potenciales. Entre ellos destacan la denegación arbitraria de entrada al país, detenciones migratorias, deportaciones, vigilancia digital invasiva y restricciones a la libertad de expresión.

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