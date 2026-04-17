Trabajar en el Mundial 2026 en EE.UU. sin permiso puede salir caro: multas, deportación y veto migratorio

El Mundial 2026 en Estados Unidos moverá miles de empleos temporales en estadios, hoteles, limpieza, seguridad, transporte, restaurantes y eventos. Para muchos migrantes será una oportunidad tentadora. Pero trabajar sin autorización migratoria en EE.UU. puede traer consecuencias serias, incluso si el empleo dura pocos días.

Si trabajas en EE.UU. sin permiso de trabajo o sin una visa que lo autorice, puedes violar tu estatus migratorio. Eso puede afectar renovaciones, futuras residencias, ajustes de estatus, solicitudes de visa o incluso derivar en procesos de expulsión, según el caso.

Qué se considera “trabajar”

No solo cuenta un empleo formal en nómina. También puede considerarse trabajo:

Cobrar por limpieza, cocina o montaje en eventos.

Manejar transporte pago.

Vender productos con comisión.

Freelancing pagado en territorio estadounidense.

Tareas temporales para empresas durante el Mundial.

Trabajo por efectivo “cash” no declarado.

Puedes ver: Cómo trabajar en el Mundial 2026 en Estados Unidos: oportunidades

Riesgos reales para migrantes

La necesidad económica, la urgencia por aprovechar una temporada de alta demanda o la promesa de pagos rápidos puede llevar a muchas personas a aceptar trabajos sin revisar consecuencias legales.

En eventos globales como el Mundial, donde circula mucho dinero y se necesitan miles de trabajadores temporales, también aumentan los controles, la informalidad y los abusos. Por eso conviene entender los riesgos antes de decir que sí.

Cancelación o violación de estatus

Quienes ingresan como turistas (B1/B2 o ESTA) no tienen autorización general para trabajar. Si lo hacen, pueden quedar en infracción migratoria.

Problemas futuros con Green Card o visa

USCIS y autoridades consulares suelen revisar historial migratorio. Trabajo no autorizado puede complicar trámites futuros.

Explotación laboral y fraudes

Muchos empleos informales pagan menos, no respetan horarios y no ofrecen protección legal real.

Y otro punto sensible será el aumento de fraudes. En torneos grandes suelen aparecer falsas ofertas de trabajo, supuestas visas especiales, cobros por entrevistas o promesas de acceso privilegiado. Si una oferta pide dinero por adelantado o promete empleo garantizado sin revisar documentos, es una señal de alerta.

Empresas vinculadas al Mundial 2026 podrían reforzar procesos formales de contratación y verificación laboral. Crédito: Imagen ilustrativa creada con AI | Impremedia

Ojo con el Mundial 2026

El Mundial no será un evento menor: Estados Unidos compartirá la sede de un torneo ampliado a 48 selecciones y 16 ciudades anfitrionas. Eso implica una operación enorme en estadios, transporte, seguridad, hotelería, limpieza, tecnología y atención al público. Cuando hay este nivel de organización, también crecen los procesos formales de contratación y el cumplimiento normativo.

FIFA ya publica vacantes oficiales para puestos de operaciones, logística, recursos humanos, transporte, voluntariado y tecnología en distintas ciudades sede. Muchas posiciones son contratos temporales o específicos para el torneo, lo que muestra que habrá reclutamiento estructurado y no solo trabajo informal de último minuto.

Además, en Estados Unidos los empleadores deben verificar identidad y elegibilidad laboral mediante el formulario I-9, y algunas empresas usan sistemas adicionales como E-Verify según estado, rubro o política interna. En un evento global con alta exposición pública, es razonable esperar mayor cuidado documental para evitar sanciones, demandas o problemas reputacionales.

Eso no significa operativos masivos automáticos contra trabajadores, pero sí que muchas empresas preferirán contratar personas con papeles en regla, agencias registradas y proveedores formales.

En otras palabras: durante el Mundial puede haber más oportunidades laborales, pero también menos margen para improvisar con empleos “por debajo de la mesa”.

Puedes ver: Trabajos de verano en EE.UU.: hasta $30 por hora y miles de vacantes sin experiencia

Quiénes sí pueden trabajar legalmente

La posibilidad de trabajar legalmente para el Mundial de Fútbol 2026 o en empleos relacionados con el campeonato, depende del estatus migratorio. Podrán hacerlo sin problemas:

Residentes permanentes

Ciudadanos estadounidenses

Personas con EAD válido (Employment Authorization Document)

Titulares de visas de trabajo habilitadas

Algunos asilados, refugiados o categorías protegidas con autorización vigente

Si ya estás en EE.UU. y quieres aprovechar la oportunidad

Lo más prudente es revisar tu estatus actual con abogado migratorio licenciado o representante acreditado antes de aceptar empleo.

Ten en cuenta que el Mundial generará también oportunidades laborales o económicas indirectas: puedes abrir un negocio propio legalmente u ofrecer servicios para turistas si tienes autorización. También puedes tener en cuenta los alquileres permitidos según normas locales o la producción de contenido digital.

El turismo receptivo tendrá muchos para ofrecer y puedes buscar trabajos temporales legales vía agencias formales.

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