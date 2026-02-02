Cómo trabajar en el Mundial de Fútbol en Estados Unidos (y no quedarte afuera)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no va a ser solo un torneo. Va a ser una invasión futbolera, cultural y económica como nunca antes se vio. Partidos en estadios gigantes, ciudades enteras girando alrededor del fútbol, millones de turistas y una maquinaria que necesita gente. Mucha gente.

Y no, no hablamos solo de jugadores o árbitros. El Mundial también se juega fuera de la cancha. Y ahí hay trabajo real.

El Mundial por dentro: cómo se mueve la bestia

Durante semanas, Estados Unidos va a funcionar en “modo Mundial”. Estadios abiertos desde la mañana, zonas de fans activas todo el día, medios transmitiendo sin parar, marcas activando experiencias, hoteles llenos, aeropuertos colapsados.

Todo eso necesita personas que atiendan, organicen, comuniquen, resuelvan, graben, editen, traduzcan, controlen, transporten y contengan. El fútbol es el centro, pero alrededor hay una ciudad entera trabajando. Conseguir empleos relacionados con el Mundial 2026 es una posibilidad muy a mano si te mueves con tiempo e inteligencia.

Qué tipo de trabajos aparecen (los que casi nadie cuenta)

Hay empleos visibles y otros más silenciosos, pero igual de necesarios.

Personal de estadios y zonas de fans (atención al público, accesos, orientación).

Seguridad privada y control de multitudes.

Prensa, redes sociales, creadores de contenido, fotógrafos y camarógrafos.

Marketing y activaciones de marcas.

Logística, transporte y operaciones.

Soporte técnico, IT y data.

Turismo: hoteles, agencias, guías, aeropuertos, restaurantes.

Muchos de estos puestos son temporales, bien pagos y con jornadas intensas. El Mundial se vive a fondo. También se trabaja así.

Quién contrata realmente

Si te interesa apuntar directamente a la FIFA, puedes explorar su web y recorrer las ofertas de trabajo. En agosto la organización abrió vacantes para voluntarios, pero la primera etapa ya está completa.

Pero no todo pasa por un único canal. De hecho, ahí está una de las claves. Ten en cuenta todas las opciones:

FIFA (staff oficial y proveedores).

Comités organizadores de cada ciudad sede.

Empresas tercerizadas de eventos, seguridad y hospitality.

Marcas patrocinadoras (activaciones, promociones, experiencias).

Medios internacionales y medios latinos en Estados Unidos.

Muchas contrataciones no dicen “Mundial” en grande, pero lo son. Si ves “event staff”, “stadium operations” o “fan experience”, vas por buen camino.

Puedes ver: 5 partidos imperdibles del Mundial 2026: cruces históricos y debut del campeón

Las ciudades donde pasa todo

Si estás cerca de una sede, tienes ventaja. Ahí se concentra la acción antes, durante y después de los partidos.

Los Ángeles

Miami

Nueva York / Nueva Jersey

Dallas

Houston

Atlanta

Seattle

San Francisco Bay Area

Boston

Kansas City

En esas ciudades el Mundial se siente meses antes. Y el trabajo empieza ahí.

¿Qué pasa con la visa y los papeles?

Acá no hay vueltas. Para trabajos pagos, necesitas permiso legal para trabajar en EE.UU. Incluso los voluntariados oficiales también exigen estatus migratorio regular.

No hay un programa automático de visas por Mundial. Y algunas empresas contratan personas con residencia, TPS o EAD.

El que tiene papeles juega con ventaja. El que no, queda limitado a opciones muy chicas y riesgosas.

Cuánto se gana (rangos reales)

Los números varían, pero hay referencias claras.

Atención al público y logística: USD 18 a 30 por hora.

Seguridad privada: USD 22 a 40 por hora.

Prensa y contenidos: contratos por evento o mes (USD 3.000 a 8.000).

IT y operaciones: tarifas más altas, sobre todo en turnos largos.

Son trabajos exigentes, pero bien pagos. El Mundial no duerme.

Cómo prepararte hoy (no en junio)

El error más común es pensar que falta mucho. No falta.

Ajustar el CV al formato estadounidense.

Tener LinkedIn activo y bien escrito.

Seguir a FIFA, ciudades sede y empresas de eventos.

Sumar experiencia en eventos deportivos o culturales.

Si creas contenido, empezar ahora a hablar de fútbol, sedes e hinchadas.

El Mundial no busca improvisados. Busca gente que ya esté en movimiento.

El dato clave que casi nadie dice

El Mundial también genera empleo indirecto. Muchísimo. Restaurantes, transporte, alquileres temporarios, turismo, medios latinos, creadores de contenido locales. Ahí aparecen oportunidades rápidas, mejor pagas de lo que parece y con menos competencia.

En síntesis: el Mundial 2026 no es solo para los que entran a la cancha. Es para los que entienden que alrededor del fútbol hay una industria gigante. Y esa industria ya empezó a moverse. El que se sube ahora, llega. El que espera, lo mira por TV.

Cómo obtener una visa para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Acá conviene ser claros desde el arranque, porque hay mucha confusión (y falsas expectativas): no existe una “visa especial del Mundial” para trabajar o viajar automáticamente por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos.

El Mundial no cambia las reglas migratorias. Lo que hace es multiplicar la demanda, y eso abre oportunidades solo para quienes tengan el estatus correcto.

Si quieres viajar como espectador, para ir a ver partidos, recorrer sedes o cubrir el evento como turista, las opciones son las habituales:

Visa B1/B2 (turismo o negocios).

ESTA (si tu país forma parte del programa de exención de visa).

Importante: con estas visas no se puede trabajar ni cobrar honorarios en EE.UU., aunque el evento sea el Mundial. Ir a “probar suerte” no es buena idea.

Si quieres trabajar durante el Mundial, ten en cuenta que para cualquier trabajo pago necesitas autorización legal para trabajar en Estados Unidos. Las vías más comunes son:

Residencia permanente (Green Card).

Permiso de trabajo (EAD) por TPS, asilo u otras categorías.

Visa de trabajo temporal (sponsor mediante una empresa).

No hay atajos. Si una empresa te quiere contratar, ella tiene que sponsorearte, y eso lleva tiempo, papeles y costos. Por eso, la mayoría de los puestos se cubren con personas que ya viven y trabajan legalmente en EE.UU.

¿Y la prensa, creadores de contenido o freelancers?

Este es un gris habitual. Periodistas enviados por medios extranjeros suelen ingresar con visa I (prensa). Freelancers sin medio que los respalde formalmente quedan en una zona delicada.

Crear contenido para redes mientras viajas como turista puede traer problemas si hay ingresos de por medio. En el Mundial, los controles se endurecen. Conviene hacer todo prolijo.

El error más común es pensar que el Mundial “abre puertas migratorias”. No las abre. Acelera oportunidades solo para quienes ya están en regla o pueden resolver su estatus con anticipación.

Por eso, muchas personas que hoy viven legalmente en EE.UU. y tal vez tienen trabajos comunes, durante el Mundial acceden a mejores ingresos, contratos temporales y experiencia internacional.

