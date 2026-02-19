Los 3 grandes títulos que le faltan a Messi (y que sueña ganar en 2026)

Aunque la vitrina de Lionel Messi esté repleta de títulos (47 oficiales) y Balones de Oro (ocho), además de otras distinciones, hay tres grandes trofeos que el astro argentino aún no ha conquistado. Sin embargo, la buena noticia para él es que todavía puede ganarlos, incluso este mismo 2026.

El primero de los títulos es la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que el Inter de Miami participa tras haber salido campeón de la Major League Soccer (MLS) 2025. Actualmente, el evento está en una fase preliminar, pero el equipo de Messi ya está instalado en los octavos de final a la espera de su primer rival.

Aunque es una copa altamente dominada por los clubes mexicanos: 40 títulos y 20 subcampeonatos en 61 ediciones, Estados Unidos tiene un precedente reciente: Seattle Sounders lo ganó en 2022. Antes de eso, solo lo obtuvieron LA Galaxy en el 2000 y DC United en 1998. Tarea difícil para Messi y compañía, ya que también deberán enfrentarse a la historia y estadísticas.

Inter de Miami ganó su primer campeonato de la MLS en 2025, luego de vencer en la final por 3-1 a Vancouver Whitecaps. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

Leer también: Argentina vs España: horario en Estados Unidos y dónde ver la Finalissima en vivo

La nueva Copa Intercontinental de la FIFA

Fue inaugurado en 2024 y mantiene el mismo formato del Mundial de Clubes o Mundialito que se disputó entre 2002 y 2023. Para acceder a la nueva Copa Intercontinental de la FIFA, el Inter de Miami tiene que ganar la Copa de Campeones de la Concacaf.

De conseguirlo, Messi regresaría a un escenario que no ve desde 2015, cuando ganó la Champions League con el FC Barcelona y derrotó 3-0 a River Plate en Japón.

Al transformarse en la Copa Intercontinental de la FIFA, pasa a ser un título que Messi no ha conseguido y ahora en 2026 se le presenta la oportunidad. Es un torneo corto y de cuatro equipos que se disputará en diciembre de este año.

Messi fichó por el Inter de Miami en 2023, luego de especulaciones sobre una vuelta al FC Barcelona o de mudarse al fútbol árabe. Crédito: Fernando Vergara

Copa Libertadores de América

Después de la Champions League, a nivel de clubes es el título más importante del planeta. Lionel Messi nunca ha disputado la Copa Libertadores, pero para hacerlo, debe abandonar el Inter de Miami y regresar a Sudamérica para fichar por un club argentino u otro de la zona continental.

El torneo comenzó este mes con una fase preliminar, pero hay muchos equipos que ya están instalados en los bombos para la fase de grupos. Algunos son: Boca Juniors, Rosario Central, Lanús, Peñarol, Palmeiras, Liga de Quito, Cerro Porteño y Universidad Católica.

Messi no podría conseguir los tres en 2026

En caso de que el Inter de Miami gane la Copa de Campeones de la Concacaf, Lionel Messi tiene que tomar una decisión: jugar la Copa Intercontinental de la FIFA en diciembre de 2026 o abandonar el club estadounidense en el transcurso del año para fichar por un club que esté disputando la Copa Libertadores, cuya final sería el 23 de noviembre en Uruguay.

La única solución para intentar obtener los tres títulos sería fichar por un club sudamericano después de la Copa Intercontinental de la FIFA y jugar la Copa Libertadores en 2027.

Lionel Messi también tiene los ojos puestos en el Mundial 2026, donde Argentina defenderá la copa ganada en 2022. La ‘albiceleste’ parte como favorita junto a otras selecciones, como Alemania, Brasil, Portugal, Francia, España, Inglaterra y Holanda.

Después de 36 años y un subcampeonato en 2014, la selección de Argentina ganó su tercera Copa del Mundo en 2022, de la mano de Lionel Messi. Crédito: Manu Fernández | AP

Te puede interesar:

· La durísima sanción que arriesga Prestianni por su presunto racismo contra Vinícius

· Así es el hotel cinco estrellas de México donde se hospedará Cristiano Ronaldo en el Mundial

· Qué le pasa al papá de Lionel Messi: la preocupación detrás del ícono mundial